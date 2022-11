Burgenland-U13 in Wien: Torausbeute verhinderte ein besseres Ergebnis

Werbung

Seit ungefähr einem Monat schwingt Andreas Feurer gemeinsam mit Philipp Pürzl das Trainerzepter bei Burgenlands U13-Burschen. „Es macht mir eine Menge Spaß mit den Jungs zu arbeiten“, erzählt der ehemalige Co-Trainer der SVM-Amateure und Ex-Chefcoach des SV Forchtenstein. „Da sind richtig gute Jungs dabei.“

Den Beweis lieferten die rot-goldenen Talente am vergangenen Samstag bei einem Turnier in der Akademie der Wiener Austria. In Vorrundengruppe A brauchte man allerdings das Auftaktspiel gegen das LAZ Steyr, um so richtig in die Gänge zu kommen. Ein Freistoßtor entschied das Spiel zugunsten der Oberösterreicher.

Andi Feurer verstärkt das Trainerteam des BFV. Er kümmert sich um die U13-Auswahl der Burschen und ist auch im BAZ Eisenstadt aktiv. Foto: BVZ

Auch gegen die Wiener Austria unterlag Burgenlands U13 mit 0:1 und war damit im Rennen um das Halbfinale aus dem Spiel. „Wir hatten aber tolle Chancen, die Leistung war viel besser als im ersten Spiel“, so Feurer.

Im dritten Antreten reichte es dann zum ersten Sieg. Noah Sturm verwertete zwei der zahlreichen Chancen zum 2:1-Erfolg über das JAZ GU-Süd (Anm.: Graz Umgebung). Auch im Spiel um Platz fünf erspielten sich Mert Hosgören und Co. eine Vielzahl an Torchancen, das Resultat hieß aber wieder 0:1. „Das ist der einzige Wermutstropfen des heutigen Tages. Wir müssen unsere Chancen besser verwerten. Die spielerische Leistung war aber wirklich gut“, zeigte sich Andi Feurer trotz Platz sechs zufrieden.