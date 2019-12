Lange Jahre war Schwechat in der Regionalliga Ost vertreten, aktuell spielt der Verein in der Wiener Stadtliga. Und doch sind die Braustädter am Samstag wieder zurück in der Ostliga-Familie, wenn auch nicht am grünen Rasen. Der Stadtligist veranstaltet im Multiversum gemeinsam mit der „Heißesten Liga“ ein Hallenturnier, an dem neben Gastgeber Schwechat nicht weniger als elf Regionalliga Ost-Klubs teilnehmen.

Marco Cornelius, Organisator des Events, sagt: „Wir wollten so viele Vereine wie möglich an einem Ort und im Zuge eines Events zusammenbringen. Ziel war es, in einem sportlichen Rahmen eine Art Jahresabschluss- oder Weihnachtsfeier in Verbindung mit Fußball auf die Beine stellen. Das Multiversum ist dafür perfekt geeignet.“

Denn schließlich soll nicht nur gefeiert, sondern von den Aktiven zuerst gespielt und von den Zuschauern möglichst angefeuert werden. Der Rahmen dafür ist mit der großzügig angelegten Halle jedenfalls gegeben.

Gepflegter Hallenkick und gepflegte Feier

In drei Vierergruppen werden im Zuge der Vorrunde (1x15 Minuten brutto) die Semifinalisten ermittelt. Weiter kommen die Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite, wo dann im Halbfinale zweimal acht Minuten netto gespielt wird.

„Der Sport soll hier im Vordergrund stehen. Wichtig ist uns ein gepflegter Hallenfußball, bei dem auch das eine oder andere Schmankerl dabei sein darf.“ Eine reine Gaudi soll das Geschehen am Parkett freilich nicht werden, wie Cornelius abschließend erwähnt. „Dass Fußballer schon auch gewinnen wollen, versteht sich ohnehin von selbst. Es soll aber alles in einem entspannten Rahmen stattfinden.“

Zu gewinnen gibt es schließlich nur eines: Prestige. Und danach wollen schließlich alle gemeinsam das Kalenderjahr 2019 und den Herbst gemütlich ausklingen lassen und dabei gepflegt feiern.

Dabei sind aus dem Burgenland übrigens mit Draßburg, Neusiedl und den Mattersburg Amateuren alle drei Ostliga-Vertreter. Der Eintritt zum Hallenturnier ist frei.