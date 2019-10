Die Elf von Trainer Gerhard Pretsch ging dementsprechend engagiert zu Werke und auch früh durch Timo Gmeindl in Führung. Oberpullendorf wollte seine Chance auf Platz eins aber ebenfalls nicht so einfach hergeben und glich nach der Pause aus. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis nachdem die SCO Juniors/Mitte im letzten Spiel gegen die SpG 2000 Horitschon die Chance auf Platz eins haben. Die SpG Der Club/NSG Bucklige Welt wahrte die Möglichkeit sich in der Schlussrunde noch Rang zwei zu holen.