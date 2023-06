Matthias Braunöder: Team-Lehrgang auf Schülerliga-Pfaden

Als neunjähriger Knirps durchlief er 2011 mit dem Fußball-Talente-Training (FTT) die erste Stufe der Talenteförderungsschiene auf der Sportanlage des Burgenländischen Fußballverbands (BFV), ehe es für ihn bald in den Nachwuchs der Wiener Austria ging. Als 13-Jähriger war er als Schüler des Theresianums Eisenstadt 2015 Kapitän der Schülerliga-Mannschaft, die sich unter dem damaligen Betreuer Franz Ponweiser (später SVM, nun ÖFB) auf dem BFV-Platz am Eisenstädter Hotterweg auf die Spiele vorbereitete. Der Weg sollte bis zu Platz drei beim Bundesfinale führen.

Nun, 2023, kehrte Matthias Braunöder an seine damalige burgenländische Wirkungsstätte zurück. Der mittlerweile 21-jährige Krensdorfer ist Kapitän des U21-Nationalteams. Statt vom Theresianum Eisenstadt ging es im Zuge eines Lehrgangs von 12. bis 21. Juni vom Hotel Galántha, in dem die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch („Die Bedingungen sind ausgezeichnet“) untergebracht war, zur BFV-Sportanlage. Dort bereitete sich die Gruppe auf den im Herbst folgenden Start der Qualifikationsphase für die U21-EURO 2025 in der Slowakei vor. Am 16. Juni wurde Island in Wiener Neustadt mit 3:1 geschlagen, am 20. Juni folgte noch ein 1:1 auswärts in der Slowakei. Torschütze zum 1:1-Ausgleich? Der in der zweiten Partie eingewechselte Matthias Braunöder in Minute 83. Es war der Abschluss einer langen Saison, die für Braunöder bei seinem Klub Austria Wien, wo er bei den Profis an sich gesetzt ist, vor allem im Finish nicht immer nur ein sportliches Honigschlecken war. Der Mittelfeldspieler, dessen Aktie längst auch für Klubs aus dem Ausland interessant ist, musste unter Coach Michael Wimmer das eine oder andere Mal auf der Bank Platz nehmen. Ein ungewohnter Umstand, „weil es für mich eine neue Situation war. Wenn man sehr ehrgeizig ist, stört das natürlich, aber ich kann ohnehin nicht mehr machen als gut zu trainieren und weiter Gas zu geben.“

U21-Kapitän: „Bonus, aber nicht das Wichtigste“

Im Kader von U21-Teamchef Werner Gregoritsch ist der Burgenländer jedenfalls gesetzt, mehr noch: Als Kapitän genießt der Profi eine zusätzliche Stellung innerhalb der Mannschaft. „Das ist ein schöner Bonus, der auch stolz macht, aber die Schleife ist nicht das Wichtigste.“ Vielmehr geht es darum, seinen Teil für das gesamte Gefüge beizutragen. „Die Mannschaft ist neu, da muss sich alles über mehrere Lehrgänge hinweg entwickeln. Bislang funktioniert es, vor allem defensiv haben wir schon gut gearbeitet, sodass schon ein gewisser Spirit da ist.“

So oder so findet sich derzeit gerade jene Truppe, die dann gemeinsam die EM-Quali möglichst erfolgreich bestreiten soll. Denn eine Europameisterschaft in der ältesten Nachwuchs-Altersklasse wäre schon etwas ganz Besonderes, wie Braunöder klarstellt: „Ich war schon einmal bei einer U17-EM dabei, das war schon sehr cool. Im Rahmen einer U21 wäre das alles natürlich noch viel größer und ein echtes Highlight. Das Niveau ist richtig gut, das sind alles Kampfmannschaften, bestehend aus jüngeren Spielern.“ Und auch die Öffentlichkeitswirksamkeit ist eine ganz andere. Braunöder selbst erinnert sich, als er 2019 die Spiele von Österreich bei der U21-EM in Italien verfolgte – bereits da übrigens unter Teamchef Werner Gregoritsch. „Von der Atmosphäre hat das schon gewirkt.“

Matthias Braunöder beim Gespräch mit BVZ-Sportchef Bernhard Fenz im Eisenstädter Hotel Galántha. Foto: Martin Ivansich

Einige Kicker von damals sind mittlerweile im A-Team aktiv, Goalie Alexander Schlager, Stefan Posch oder Xaver Schlager, um nur drei Beispiele zu nennen. Demnach drängt sich auch die Frage nach der Zielsetzung für den finalen Schritt, sprich ein künftiges Upgrade zu den „Großen“, auf. „Der Kader dort hat schon enorm viel Qualität. Natürlich ist es ein Riesenziel, den Sprung in das Nationalteam zu schaffen. Jetzt gilt es aber einmal, bei der U21 bestmögliche Leistungen abzurufen. Das Niveau hier ist sehr gut, wir brauchen uns da vor niemandem zu verstecken.“

Erst also die Arbeit, die eben zuletzt vor allem in Eisenstadt stattgefunden hat. „Es war besonders für mich und fühlte sich gut an. In Eisenstadt kenne ich mich ja auch ein bisschen aus“, schmunzelt jener Kicker mit dem Verweis auf seine Schulzeit in der Landeshauptstadt, in deren Rahmen er schon laufend zwischen der Tätigkeit im Austria-Nachwuchs und dem schulischen Alltag im Burgenland hin- und herpendelte, dabei famliär aufgrund der vielen Fahrten bestmöglich unterstützt wurde. Der Aufwand hat sich jedenfalls gelohnt. Auch wenn die sportliche Zukunft für den U21-Teamkapitän noch nicht ganz geklärt scheint. Stichwort kolportierte Interessenten am Burgenländer hier, Transferzeit da – fürs Erste hat sich Matthias Braunöder aber einmal Urlaub verdient. Auf Mallorca darf der Fußball auch einmal Pause machen. Zumindest für den Profi selbst.

„Alles andere wird sowieso im Hintergrund geklärt. Ich möchte jetzt auch einmal einfach abschalten. In weiterer Folge wird man dann schon sehen, was passiert.“