Die Öffentlichkeit hatte am Wochenende vor allem den 1:0-Sieg Österreichs in der Nations League gegen Nordirland am Radar, die Profis des SV Mattersburg durften ihren Fokus auf einen ruhigen Samstag und Sonntag legen.

„Werden auf der Bank sehr sensibel sein“

Weil keine Bundesliga stattfand, gab Trainer Klaus Schmidt frei. Das war Regeneration für den Körper und den Geist nach einer intensiven Trainingswoche inklusive 3:1-Testspielsieg am Donnerstag bei den Young Violets. Seit Montag gilt in der neuen Arbeitswoche die volle Konzentration auf das nächste Spiel.

Am Sonntag (14.30 Uhr) ist St. Pölten zu Gast im Pappelstadion. Dort ist seit voriger Woche am Papier und seit Montag am Platz Ranko Popovic der neue Trainer. Er tritt beim Sensations-Zweiten der Bundesliga das Erbe des zu Rapid abgewanderten Didi Kühbauer an.

Was die Mattersburger mit dem neuen Trainer erwartet? „Schwierig“, so Coach Klaus Schmidt, der im Vorfeld auch versuchte, sich ein wenig in den Kopf des neuen SKN-Betreuers hineinzuversetzen, der ein funktionierendes Team übernimmt. „Natürlich will man gleich seine eigene Note mitgeben, andererseits könnte man das erfolgreiche System vorerst beibehalten. Das macht es für uns nicht einfach.“

Gemeint ist das spontane Einstellen auf den Gegner. Beim letzten Match war der SVM just bei Kühbauers erstem Bundesliga-Spiel in Wien-Hütteldorf mittendrin. Dieser trat vom System her mit einer Raute im Mittelfeld auf – der SVM zeigte sich zu Beginn überrascht. Schmidt stellt aber auch vor dem St. Pölten-Spiel klar: „Wir werden auf der Bank sehr sensibel sein und müssen dann im Fall des Falles schnell reagieren.“

Gemeint ist hier aber weniger ein allzu schneller Tausch der handelnden Kicker, sondern die spontane Reaktion am Platz auf ein vielleicht nicht erwartetes System des Gegners.

Außerdem wird sich der SKN auch auf die Gastgeber einstellen müssen. Denn klar ist: Grün-Weiß strebt nach dem 2:1 gegen Innsbruck am Sonntag gleich den zweiten Heimsieg in Folge an – bei dem lediglich Marko Kvasina (Muskelfaserriss) fehlen wird.