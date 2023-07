Oberwart: Eine Chance auf ein Traumlos?

Oberwart – Stripfing, Samstag, 18.30 Uhr. Es geht wieder los: Der SV Oberwart tritt am Samstag als erste südburgenländische Mannschaft wieder in einem Pflichtspiel an und darf sich dabei in der ersten ÖFB-Cup-Runde mit dem SV Stripfing messen. Die Niederösterreicher stiegen dabei über den Sommer nach langem Lizenz-Wirrwar in die 2. österreichische Bundesliga auf und kooperieren zudem mit dem FK Austria Wien. Von dort wurden auch einige junge Kräfte ausgeliehen, die das insgesamt doch üppige Abgangsfeld auffangen sollen. MIt dem gebürtigen Pinkafelder Stefan Rakowitz gibt es einen südburgenländischen Bekannten, mit Zvonimir Ziger gar einen ehemaligen SVO-Innenverteidiger in den Stripfinger Reihen. Und dennoch weiß man nicht so genau, was man von der Elf von Neo-Trainer Christian Wegleitner erwarten soll. „Wir werden uns in dieser Woche aber intensiv mit ihnen auseinandersetzen“, sagte SVO-Cheftrainer Klaus Guger und ergänzte: „Es ist sicher nicht der attraktivste Gegner, aber dafür sehr, sehr schwer. Dennoch gibt es in den diversen Cup-Runden immer wieder Überraschungen – warum soll das dem SV Oberwart nicht auch gelingen können?“ Sicher fehlen wird Innenverteidiger Marko Dusak – Adam Woth war sehr fraglich.

adsf Foto: Bauer