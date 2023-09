0:2 gegen Blau Weiß Linz: Draßburg verpasst die Cup-Überraschung

Draßburg - BW Linz 0:2. Mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen RB Salzburg im Gepäck reisten die Oberösterreicher ins Burgenland. Logischerweise war der Bundesliga-Klub nicht nur deshalb der klare Favorit in Runde zwei des ÖFB-Cups. Speziell in Durchgang eins war aber von klaren Verhältnissen wenig zu sehen. Draßburg kam zwar zu keiner zwingenden Chance, ließ aber auch nur wenig Gefährliches der Gäste zu. Ein Kopfball von Danilo Mitrovic, der knapp vorbeistrich und ein Schuss von Paul Mensah, den ASV-Goalie Christopher Stadler per Fußabwehr klärte, waren die einzige Ausbeute.

Der ASV war zu harmlos

Nach der Pause änderte sich zunächst wenig am Spielgeschehen, BW Linz hatte mehr vom Spiel, wurde aber weiterhin selten konkret. Bis auf Minute 55. In der setzten sich die Linzer auf der linken Außenbahn durch, der Ball fand im Strafraum dann eine dankbaren Abnehmer in Form von Stefan Feiertag - 0:1. Weil die blau-weißen Gäste vorerst nicht nachlegen konnten, blieb das Spiel zumindest ergebnistechnisch spannend. Draßburg konnte aber auch in der Folge das Tor der Linzer nicht wirklich gefährden. Nach 77 Minuten war das Spiel dann praktisch entschieden. Der eingewechselte Linzer Goalgetter Ronivaldo stach diesmal als Joker, schoss präzise ein und besiegelte damit das Cup-Aus der Burgenländer. Stephan Schimandl hätte in der 87. Minute noch das 1:2 am Fuß, schoss aber am Tor vorbei. Es war die beste Torszene der Hausherren, wenig später war Schluss.

STATISTIK

ASV Draßburg - Blau Weiß Linz 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (55.) Feiertag, 0:2 (78) Ronivaldo. Gelbe Karten: Krainz (56., Foul); Lemut (57., Foul). SR: Bosnjak.- Draßburg, 970.

Draßburg: Stadler; Schuster, Antalek, Pester, Toth (67. Markovic); Grubesic (69. Straube), Lemut; Nikolic (79. Muratcehajic), Marth (59. Pointner), Krutzler (59. Meier); Schimandl.

BW Linz: Radulovic; Mitrovic (64. Haudum), Miranda, Pasic; Krainz, Pirkl (80. Briedl), Prantl, Schandl; Noß (64. Dobras), Mensah, Feiertag (64. Ronivaldo).