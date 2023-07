5:0! Draßburg stürmt im Heidebodenstadion in die zweite Runde

Parndorf - Draßburg 0:5. Gäste-Trainer Michael Porics warnte sein Team vor Parndorf, sprach vorab von einer 50:50-Partie. Und dementsprechend legte es Draßburg an. Fokussiert und zweikampfstark trat Burgenlands Nummer eins im Heidebodenstadion auf. In die Karten spielte dem ASV ein früher Treffer. Schon nach sechs Minuten sorgte Nedim Muratcehajic mit einem präzisen Schuss aus der Distanz für das rasche Führungstor. Das gab der Porics-Truppe noch mehr Sicherheit. Defensiv standen Abwehrchef Armin Pester und Co. bombensicher. Parndorf kam vor dem Seitenwechsel zu keiner einzigen gefährlichen Torszene. Im Gegensatz zu Draßburg. Immer wieder ging es über den pfeilschnellen Stephan Schimandl und auch Neuzugang Tobias Meier zeigte sich richtig präsent. So auch in Minute 39, als der Scheiblingkirchen-Zugang eine sehenswerte Kombination eiskalt zur 2:0-Pausenführung aus Sicht der Gäste abschloss.

Vorentscheidung durch Schimandl-Elfer

Nach der Pause bemühte sich Parndorf, hatte dann auch die eine oder andere Torszene, blieb aber nicht konsequent genug. Auf der anderen Seite wurde Stephan Schimandl im Strafraum zu Fall gebracht - Elfer. Den verwandelte der Gefoulte selbst (56.), traf also ebenso wie Meier bei seiner Pflichtspiel-Premiere für Draßburg. Gleichzeitig war es die Vorentscheidung, weil Parndorf danach bis auf einen Heber von Simon Buliga harmlos blieb. Die Gäste hingegen brachten zwei torgefährliche Joker, die auch stachen. Zuerst stellte Matej Sabados (80.) auf 0:4, dann fixierte Marko Nikolic (87.) den 0:5-Endstand - und der war auch in dieser Größenordnung am Ende verdient.

STIMMEN

Philipp Erhardt, Mittelfeldspieler Draßburg: „Wir haben das Spiel und den Gegner ernst genommen, sind es extrem seriös angegangen. Und dann hat eben jeder wirklich seine Leistung beigetragen, mit den Toren kam die Sicherheit dazu. Die Mannschaft hat überzeugt.“

STATISTIK

SC/ESV Parndorf - ASV Draßburg 0:5 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (6.) Muratcehajic, 0:2 (39.) Meier, 0:3 (56., Elfmeter) Schimandl, 0:4 (80.) Sabados, 0:5 (87.) Nikolic.

SR: Baumann.- Heidebodenstadion, 550.

Parndorf: Kraus; Pojer, Haider (78. Trimmel), Felix Wendelin (57. Puster), Dornhackl (78. Thüringer); Chribik, Charizopulos; Jani, Umprecht, Buliga; Mikus (46. Pawlowski).

Draßburg: Stadler; Sinabel (80. Pointner), Pester, Antalek, Markovic; Muratcehajic (63. Lemut), Erhardt; Meier (80. Grubesic), Marth (63. Nikolic), Krutzler (73. Sabados); Schimandl.