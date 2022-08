Die Austria rückt für Siegendorf näher

Werbung

Der Anlage des ASV Siegendorf fehlt ein fernsehtaugliches Flutlicht für ein ORF-Live-Spiel und ein abgetrennter Gästesektor für Gegner wie die Austria. In der Kombination bedeutete das ein notwendiges Ausweichen für das Cupspiel der zweiten Runde.

Weil im vergleichsweise nahen Stadion Wiener Neustadt, wo der ASV in der Vergangenheit bereits spielte, in den Tagen danach Frauen-Länderspiele am Programm stehen, mussten die Burgenländer nach Bekanntwerden des Gegners rasch kreativ werden.

Es wurde die Hohe Warte, also die Heimstätte der Vienna – die Siegendorf in Runde eins ausgeschaltet hatte. Sehr zur Freude von Präsident Peter Krenmayr, der sich bei allen Beteiligten bedankte und auch die „gewohnt vertrauensvolle und tolle Zusammenarbeit“ mit den Verantwortlichen der Vienna herausstrich. Für kommenden Mittwoch sei jedenfalls organisatorisch alles bereit. Nun liegt es an den Spielern des Ostligisten, um die Violetten am Rasen noch zu ärgern.