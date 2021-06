„Admira, ganz klar. Das wäre ein Traumlos“ — so lautete Daniel Toths Wunsch bei seiner Rückkehr nach Neusiedl vor wenigen Wochen, angesprochen auf den Gegner im ÖFB-Cup. Mehr als ein Jahrzehnt verbrachte „Totti“ bei den Südstädtern und die sind jetzt eben ausgerechnet beim ersten Pflichtspiel Toths für den NSC seit mehr als 14 Jahren, der Gegner. „Das ist natürlich genial. Für mich ist das ein ganz besonderes Spiel“, meint der 34-Jährige, der am Samstag die Auslosung gar nicht live miterlebte: „Wir haben den Geburtstag von meinem Sohn gefeiert. Irgendwann habe ich dann auf das Handy geschaut und da waren unzählige Anrufe und Nachrichten. Im ersten Moment dachte ich: Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert, dann war aber schnell klar, worum es ging.“

Die Favoritenrolle in der Seestadt (die Neusiedler werden das Spiel am 16. Juli zu Hause austragen) ist logisch: „Natürlich ist der Bundesliga-Klub der Favorit. Aber so richtig gerne spielt man solche Partien nicht, das weiß ich aus eigener Erfahrung“, so Toth. Genau diese Paarung fand schon 2018 im ÖFB Cup statt, damals stand Toth noch für die Admira am Platz — Neusiedl gewann 1:0, Toth scheiterte per Elfmeter: „Sollte ich jetzt wieder einen Elfer verschießen, dann hat sich das Thema wohl für mich erledigt, dann brauch ich nicht mehr zum Punkt gehen.“ Mit Admira-Goalie Andreas Leitner gab es — so wie mit einigen anderen Admiranern und Admira-Fans – schon Kontakt: „Mit dem Leiti habe ich schon diskutiert. Wir freuen uns beide auf das Spiel.“

Genau so wie Club-Manager Lukas Stranz, der davon ausgeht, dass die Admira Neusiedl nicht unterschätzen wird: „Der eine oder andere war ja 2018 schon dabei und wir wissen, dass es eben im Cup genau solche Spiele gibt, wo der Underdog auch das eine oder andere Mal weiterkommen kann. Unterschätzen werden sie uns definitiv nicht, aber auch Aston Villa ist zweimal in Folge gegen Rapid gescheitert. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass wir daheim spielen können. Es wird keine Zuschauer-Obergrenze geben und wir hoffen, die 1000er-Marke knacken zu können.“

Zwei Duelle: Kärnten gegen Burgenland

Während Neusiedl und speziell Daniel Toth so etwas wie ein Traumlos bekamen, hat das zweite Regionalliga Ost-Team aus dem Burgenland eine lange Reise vor sich. Obmann Ernst Wild nahm es mit Humor: „Na gut, dann machen wir halt Urlaub in Kärnten.“ Der Gegner heißt Treibach und spielt eine Liga unter Draßburg. Die Aufgabe nimmt man beim ASV jedenfalls sehr ernst: „Wir wollen weiterkommen, einfach wird es sicher nicht. Die Chancen würde ich mit 50:50 beziffern, vielleicht sind wir auch der leichte Favorit. Es ist machbar, wenn wir unsere Form abrufen können.“

Das zweite Duell Burgenland gegen Kärnten lautet ASV Siegendorf gegen Sankt Jakob im Rosental. Sektionsleiter Harald Mayer: „Sankt Jakob im Rosental ist ein sehr gutes Los. Wir haben Heimrecht und ich denke, dass der Gegner machbar ist. Die Kärntner spielen auch Landesliga. Wir werden uns erkundigen und über den Gegner informieren. Das Ziel ist natürlich der Aufstieg.“

Der vierte Cup-Starter aus Deutschkreutz hat ein unangenehmes Los: Auf die Mittelburgenländer wartet der Zweitliga-Klub Amstetten, man ist daher der Außenseiter: „Wir sind guter Dinge. Es ist zwar ein höherklassiges Team, aber daheim können wir an einem guten Tag auch gewinnen“, so Obmann Robert Strobl.