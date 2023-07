Neusiedls erster Cup-Hürde heißt Lafnitz

Neusiedl – Lafnitz, Donnerstag, 19 Uhr. „Das ist eine Wundertüte mit Spielern aus aller Herren Ländern“, weiß Neusiedls Trainer Stefan Rapp gar nicht so recht, was er vom Gegner Lafnitz erwarten soll. Klar ist, der 2. Liga-Klub geht als Favorit ins Cup-Duell. Und das mit einer völlig veränderten Truppe, bei den Steirern verließen mehr als zehn Spieler den Klub. Darunter auch die Burgenländer Fabian Wohlmuth (Ried) und Christoph Halper (Leoben). Etliche neue Spieler sind dabei, darunter auch Andreas Radics, der von Oberwart zu Lafnitz wechselte und in Neusiedl nun sein Pflichtspiel-Debüt für den SVL absolvieren könnte.

Auch bei den Seestädtern wird es die eine oder andere Pflichtspiel-Premiere im grün-weißen Dress geben. Neo-Tormann Mathias Gindl etwa oder Mittelfeldspieler Dominik Kirschner werden wohl so wie Linksverteidiger Arian Assim starten. Im Gegensatz zu Matus Paukner und Tomas Bockay – beide sind gesperrt. Dazu steht hinter dem Einsatz von Außenbahnspieler Elias Tarzi ein Fragezeichen – der 20-jährige glänzte bei der Generalprobe gegen Parndorf zwar mit einem Tor, zog sich aber eine Muskelverletzung zu. „Es sieht aber nicht so dramatisch aus“, entwarnt Rapp, der die Marschrichtung so definiert: „Wir wollen den Favoriten natürlich so lange es geht ärgern. Es ist im Cup immer viel möglich.“