Parndorf empfängt Draßburg: Ein Cup-Derby auf Augenhöhe

Parndorf – Draßburg, Freitag, 19 Uhr. „Für mich ist das ein 50:50-Duell“, geht Draßburgs Trainer Michael Porics von einer offenen Partie aus. Den Gegner beobachtete der 47-Jährige zuletzt beim finalen Probegalopp in Neusiedl und war durchaus überrascht: „Die haben fast mit drei Spitzen agiert. Matus Mikus, Piotr Pawlowski und Simon Buliga. Insgesamt hat Parndorf viel individuelle Qualität. Wir müssen da extrem konzentriert agieren, versuchen Parndorf unter Druck zu setzen.“ Mit Stephan Schimandl und Philipp Erhardt hat der ASV viel Erfahrung dazugewonnen. Beim letzten Vorbereitungsspiel gegen Union Mauer überzeugte Draßburg. Schimandl erzielte drei Tore. „Und hinten sind wir mit den beiden Neuzugängen Armin Pester und Samuel Antalek ganz gut gestanden“, so Porics. Personell gibt es bei der Gastelf das eine oder andere Fragezeichen. Stürmer Marko Nikolic laboriert an einer Prellung des Schlüsselbeins, Raphael Federer zwickt der Muskel und Neuzugang Timotej Toth ist noch nicht ganz fit. Parndorfs Sportlicher Leiter Simon Knöbl sieht sein Team nicht als krassen Außenseiter: „Zu Hause haben wir auch den Anspruch, mit einem Team, das eine Liga höher spielt, mitzuhalten.“

Zur Erinnerung: im letzten Pflichtspiel gegen ein höherklassiges Team gab es einen glatten 5:2-Sieg im BFV-Cupfinale gegen Neusiedl vor wenigen Wochen, womit man sich das ÖFB Cup-Ticket sicherte. Und dort gibt man sich nicht zwingend mit der ersten Runde zufrieden: „Wir werden alles daransetzen, weiterzukommen, auch weil in Runde zwei ein lukrativer Gegner kommen kann.“ Personell muss man auf Matus Mader (Verdacht auf Kreuzbandriss) verzichten. Fabian Szabo und Felix Wendelin sind für das Cup-Spiel fraglich.