Neusiedls Cup-Tag ist komplett verplant: Abfahrt Vormittag und das an einem Freitag. „Das heißt, dass sich einige Spieler, Trainer oder Funktionäre auch einen Urlaubstag nehmen müssen“, so NSC-Manager Lukas Stranz, der es aber doch mehr sportlich sieht: „Man bekommt ja nicht so oft die Chance, gegen ein heimisches Top-Drei-Team ein Pflichtspiel zu bestreiten.“

Spielertrainer Sascha Steinacher präzisiert: „Wir fahren auf jeden Fall nicht nach Wolfsberg und machen dort Urlaub. Über eine Favoritenrolle oder Sonstiges zu diskutieren, braucht man nicht wirklich. Jeder weiß, dass der WAC ein Top-Team in Österreich ist. Wir wollen aber unser Potenzial abrufen und uns so teuer wie möglich verkaufen. Dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Im Cup ist es ja hin und wieder so, dass der Außenseiter über sich hinauswächst. Uns ist aber schon bewusst, dass es diesmal eine richtig außergewöhnlich gute Leistung brauchen wird, um dort tatsächlich eine Runde weiter zu kommen.“

Personell sieht die Lage in Neusiedl gut aus. Der NSC wird nahezu in Bestbesetzung den Weg in den Süden antreten. „Einzig hinter Francis Enguelle steht noch ein Fragezeichen“, so Steinacher, „da muss man abwarten, ob er frei bekommt.“ Der Termin an sich stößt dem Neusiedler Coach trotzdem ein wenig sauer auf: „Da hat sich der ÖFB nicht so viel dabei gedacht, eine Regionalliga-Mannschaft von Burgenland nach Kärnten zu schicken und das an einem Freitag um 18 Uhr.“ Einen Grund zur Freude gab es für den NSC schon im Vorfeld des Cup-Spiels. Manager Lukas Stranz erhielt am Dienstag-Nachmittag die positive Nachricht: „Alle Corona-Tests von Betreuern und Spielern sind negativ.“

DEUTSCHKREUTZ - WIENER NEUSTADT, SAMSTAG, 17 UHR

Zum ersten Mal seit 2001 ist der FC Deutschkreutz wieder im ÖFB-Cup vertreten. Kapitän Florian Szaffich sieht die Teilnahme „als Belohnung für die sehr gute Arbeit im Verein in den vergangenen Jahren. Und damit meine ich nicht nur die Fortschritte am sportlichen Sektor.“ Mit dem Los Wiener Neustadt sei man in der Corona-Auflage des Pokals in der Saison 2020/21 „eigentlich sehr gut bedient“. Vor allem weil man auf die Heimstärke bauen kann.

Ivansich Deutschkreutz-Trainer Didi Heger will mit seiner Mannschaft gegen Wiener Neustadt überraschen.

„Wir sind zwar Außenseiter, haben zuhause aber sicher eine Chance auf den Aufstieg“, so Szaffich, der selbst nicht mitwirken kann. Der Spielführer zog sich beim 3:0-Auftaktsieg der „Kreutzer“ gegen Klingenbach einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Ansonsten sollten dem Burgenlandligisten alle Akteure zur Verfügung stehen. „Wir sind mit drei Pflichtspielsiegen gut in die Saison gestartet und wollen vor eigenem Publikum unsere Chance suchen“, meint Trainer Didi Heger. Die Vorbereitung läuft nicht anders als bei einem normalen Liga-Spiel. „Wir haben Informationen über Wiener Neustadt eingeholt und uns auch ein Video von ihnen besorgt. Wichtig ist aber vor allem unsere Leistung“, führt der Coach weiter aus. Es scheint also angerichtet für einen wahren Cupfight, wie ihn der Verein aus der Grenzgemeinde noch zu Regionalliga-Zeiten öfter erleben durfte.

FAC - DRASSBURG, SAMSTAG, 17.30 UHR

„Schwierig, aber nicht unlösbar und keine weite Anreise“, so waren die Eindrücke vom Gegner kurz nach der Auslosung der ersten Runde des ÖFB Cups im Lager des ASV Draßburg. „Wir werden schon an unsere Grenzen gehen müssen, wenn wir in Floridsdorf bestehen wollen“, weiß Draßburgs Trainer Franz Lederer. „Wenn uns das gelingt, ist der FAC zwar eine große, aber keine unüberwindbare Hürde.“ Nach dem verpatzten Regionalliga-Auftakt beim FC Mauerwerk, wo der ASV mit 1:3 verlor und sich billige Gegentore einfing, will man sich rehabilitieren.

BVZ Draßburgs Trainer Franz Lederer erwartet sich von seiner Mannschaft nach dem 1:3 bei Mauerwerk eine Reaktion.

„Wir werden uns gezielt vorbereiten und unseren Matchplan durchziehen“, so Lederer. Personell darf man bei Draßburg durchaus gespannt sein, wie der Trainer auf das Mauerwerk-Spiel reagiert. Es ist denkbar, dass es die eine oder andere Umstellung in der Draßburg Startelf geben könnte. Personell hat der Coach jedenfalls erneut die Qual der Wahl, voraussichtlich steht der ganze Kader zur Verfügung. Und bei den Hausherren spielt seit wenigen Tagen der Ex-Mattersburg Amateure-Kicker Melvin Reichardt. Ein anderer Offensivmann, der in der vergangenen Saison auch noch für die Mattersburg Amateure im Einsatz war, könnte hingegen bereits bei Draßburg auflaufen und gleichzeitig zum ASV zurückkehren. Der Verein ist sich mit Patrick Handler bereits seit geraumer Zeit einig, einzig die Anmeldung konnte noch nicht vollzogen werden, weil der Masseverwalter in der Causa SVM ein Wörtchen mitredet. Ein Vollzug stand daher ebenso wie die Ergebnisse der Corona-Tests zu Redaktionsschluss noch aus.

SIEGENDORF - LASK, SAMSTAG, 20.30 UHR

Im neuen Stadion des Wiener Neustädter SC empfängt die Mannschaft von Trainer Josef Kühbauer den haushohen Favoriten aus Oberösterreich. Die Rollen sind in diesem ungleichen Duell im Vorfeld klar verteilt. „Es wird eine interessante Partie für unsere Kicker werden. Ein Bonus-Zuckerl, wenn man so will. Ich hoffe nur, dass sie nicht zu übermotiviert ans Werk gehen werden. Wichtig ist, dass sich keiner verletzt. Wir haben ohnehin schon einige Ausfälle. Für uns heißt es einfach nur genießen“, sagt Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer im Vorfeld. Auch beim LASK nimmt man die Partie sehr ernst. „Wir haben uns genau informiert und werden in Bestbesetzung antreten. Das Ziel heißt klar Aufstieg“, lässt der Pamhagener Stephan Helm, Co-Trainer bei den Linzern, keinen Zweifel über den Aufstieg offen.

Frank Niklas Lehner (l.) und der ASV Siegendorf empfangen am Samstag den LASK im Stadion des Wiener Neustädter SC.

Personell kann Siegendorf-Coach Josef Kühbauer aber noch nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Neuzugang Christopher Drazan (Knie), Markus Ehrenhöfer (Schulter) und Elvedin Buljubasic (Zerrung) werden wohl nicht dabei sein können. Arbeitsbiene Toni Harrer (Rippenprellung), Goalie Raphael Renger (Schleimbeutelentzündung) und Flügelflitzer Florian Frithum sollten hingegen wieder fit werden. Der Vorverkauf ist schon ganz gut angelaufen, ein Großteil der VIP-Tickets war schon weg. „Viele werden wohl auch direkt am Samstagabend vor Ort die Karten kaufen, aufgrund der Corona-bedingten Akkreditierungsmaßnahmen auch bei den Zuschauern, könnte es zu Wartezeiten an der Abendkassa kommen“, so Mayer.