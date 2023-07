SVO: Leider nur ein kurzes Cup-Abenteuer

Oberwart - Stripfing 1:3. Gemma Oberwart schauen! Am vergangenen Samstagabend startete der Burgenlandliga-Meister der abgelaufenen Saison in die Pflichtspiele. Dabei lud die Elf von Klaus Guger den SV Stripfing zum ÖFB-Cup-Auftakttanz und die südlichen Erwartungen waren groß. Natürlich hatte man sich im Vorfeld einen Bundesligisten gewünscht, aber auch die Niederösterreicher hatten einiges zu bieten. So kickt der gebürtige Pinkafelder Stefan Rakowitz schon länger in den SVS-Reihen und nicht nur er sorgte für etwas Bundesliga-Flair. Das gab es bei den Heimischen auch in dreifacher Ausführung, denn Patrick Farkas, Michael Huber und Lukas Ried schlugen über den Sommer im Informstadion auf und alle drei Neuzugänge standen auch in der Startelf. Nicht mitwirken konnten indes der verletzte Mittelfeldmotor Adam Woth und der gesperrte Innenverteidiger Marko Dusak.

Vor der Pause entwickelte sich so ein „Duell auf Augenhöhe“, wie es der Oberwarter Sportkoordinator Peter Lehner ausdrückte. Der Verantwortliche meinte weiter: „Wir haben uns über weite Strecken fantastisch verkauft, verpassten es nur, die mögliche Führung zu erzielen.“ Die sollte den Gästen nach knapp 65 Minuten gelingen. Die Heimischen waren dabei gar im Angriff, aber eine kleine Fehlerkette ermöglichte Darijo Pecirep das 0:1. „Das waren kleine Detailfehler“, sagte Lehner und ergänzte: „Es war dann bitter, aber nicht unverdient.“

Der SVO blieb gut im Spiel, hatte einige Möglichkeiten, aber Lukas Haubenwallner erzielte in Minute 88 das vorentscheidende 0:2. Patrick Farkas verkürzte kurz darauf, ehe Gregor Steiger quasi postwendend den Schlusspunkt unter das Spiel und die Oberwarter ÖFB-Cup-Saison setzte. SVO-Coach Klaus Guger dazu: „Ich glaube, dass unser Auftritt in Ordnung war. Vor allem vor der Pause war es eine sehr, sehr gute Leistung.“

Weiter geht es für Thomas Herrklotz und Kollegen nun am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, mit dem ersten Regionalliga-Spiel gegen den Wiener Sportklub.

Statistik:

SV Klöcher Bau Oberwart – SV Stripfing 1:3 (0:0).- Torfolge: 0:1 (65.) Pecirep, 0:2 (88.) Haubenwallner, 1:2 (91.) Farkas, 1:3 (93.) Steiger.SR: Simsek.- Informstadion, 650.Oberwart: Marton Horvath; Koch, Kager, Huber; Farkas, Sperl, Wessely, Balazs Horvath; Radostits (81. Doleschal), Ried; Herrklotz (81. Gräf). Stripfing: Kretschmer; Schmelzer, Kopp, Furtlehner; Pazourek, Güclu, Gartner, Kreiker (74. Papademitriou); Rakowitz (74. Steiger), Pecirep (85. Haubenwallner), Dizdarevic (61. Markl).