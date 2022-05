Fußball Burgenland - Liga

Werbung

Parndorf in Schockstarre!

Eine Riesenüberraschung gab es in der Partie Parndorf gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach.

Denn der bislang so souverän agierende Tabellenführer Parndorf verlor vor eigenem Publikum gegen den Tabellenletzten und als Absteiger feststehenden Klub aus dem Südburgenland sensationell mit 0:1.

Der Tabellenzweite Siegendorf musste ebenfalls Punkte liegen lassen, und trennte sich von Oberwart mit einem 2:2 Remis.

So geht der Kampf um den Meistertitel eben weiter

In der nächsten Runde hat Parndorf eine ganz schwere Aufgabe zu lösen.

Die Nordburgenländer müssen nämlich in Oberwart antreten, und dort hängen die Trauben bekanntlich sehr hoch.

Etwas leichter hat es da der Tabellenzweite Siegendorf, die müssen nämlich nach Horitschon.

Möglicherweise gibt es nach dieser Runde einen neuen Tabellenführer in der Burgenlandliga.

Für Spannung ist also weiterhin gesorgt, und das ist auch gut so!