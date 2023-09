Final-Show im Bundesliga-Aufstiegsturnier um Platz drei als Belohnung

Denn schon jetzt ist klar, dass Bad Sauerbrunn beim finalen Showdown um Platz drei am 24. September ab 11 Uhr wohl nicht in Bestbesetzung antreten wird. Erneut wird, so wie schon am vergangenen Samstag gegen Steyrermühl, Patrick Jozwicki fehlen. Er ist im Turniereinsatz. „Wäre er dabei, würde ich die Ausgangslage anders bewerten und mich ehrlicherweise wohler fühlen“, stellt Mannschaftsführer Patrick Dobesch klar, dass die Begegnung gegen die Vorarlberger schwer zu prognostizieren sei. Auch Routinier Sebastian Beutel wird fehlen. „Andererseits wissen wir ja nicht, wer von den Gegnern tatsächlich dabei sein wird. Ich schätze die Chancen 50:50 ein.“

„Wir wollen und werden in Bad Sauerbrunn spielen“

Den Vorteil, am Sonntag nächste Woche ein Heimspiel austragen zu können, den hat Bad Sauerbrunn in jedem Fall. Die Burgenländer ersparen sich eine lange Reise – auch hier ist nicht klar, wer vom Gegner dann tatsächlich dabei sein wird. Schließlich müssen die Vorarlberger definitiv schon am Samstag anreisen. Eine diesbezügliche Anfrage der Gegner, das Duell auf neutralen Boden in die Mitte des Landes zu verlegen (der Vorschlag war Salzburg), lehnten Dobesch & Co. respektvoll, aber doch klar ab. „Sie haben eine nette Anfrage gestellt, aber wir wollen und werden in Bad Sauerbrunn spielen. Das ist für uns logistisch wesentlich einfacher.“

Rein sportlich wird die Sache ohnehin schwer genug. Im Fall eines Erfolgs gegen den Zweiten der Gruppe A des Aufstiegsturniers winkt jedenfalls Platz drei – und somit der erste Warteplatz für den Aufstieg. Das Ticket nach oben gibt es, falls ein Bundesligist für die kommende Saison seine Nennung zurückziehen sollte. Diesbezüglich stehen die Chancen gar nicht so schlecht – ergo sind beide Teams gut beraten, nichts anbrennen zu lassen und Platz drei zu holen.

Momentum hat gegen Steyrermühl gepasst

Dass sich die Bad Sauerbrunner mit einem Showdown am 24. September belohnen, ist einer mannschaftlich ausgezeichneten Leistung im zweiten Gruppenspiel gegen Steyrermühl aus Oberösterreich geschuldet. Und dem Momentum, das in den entscheidenden Phasen auf Seiten der Burgenländer war. In zwei von drei Doppelduellen entschied das Champions Tie Beak zugunsten von Bad Sauerbrunn, das mit einer 3:0-Führung in die Einzel gehen konnte.

Dort feierte dann Janis Graski einen überragenden Krimi-Erfolg mit 13:11 in der Entscheidung, einzig Sebastian Beutel ging bei seinem engen Duell diesmal mit 8:10 leer aus. Dobesch: „Der Sieg war insgesamt gesehen verdient. Jetzt freuen wir uns schon riesig auf das große Spiel gegen Hard.“

Aufstiegsturnier/Statistik

3. Runde: UTC Bad Sauerbrunn C&P Immobilien 1 – ASKÖ Steyrermühl 1 7:2.

Einzel: David Perez (ESP) – Laslo Urrutia Fuentes (GER) 4:6, 5:7; Janis Graski – Marcel Strickroth (GER) 4:6, 6:3, 13:11; Andrej Stehlik (SVK) – Christian Schallmeiner 6:3, 6:3; Sebastian Beutel – Martin Karl Moser 5:7, 7:5, 8:10; Jan Hemetzberger – Gottfried Wittmann 6:0, 6:3; Constantin Neubauer – Felix Bauernfeind 6:0, 6:1.

Doppel: Perez/Neubauer – Urrutia/Moser 4:6, 6:4, 10:4; Stehlik/Hemetzberger – Schallmeiner/Wittmann 6:0, 6:1; Graski/Patrick Dobesch – Strickroth/Bauernfein 7:5, 4:6, 10:8.

1. Runde am 27. August: ASKÖ Steyrermühl 1 – TSG St. Pölten 3:6.

2. Runde am 3. September: TSG St. Pölten – UTC Bad Sauerbrunn 5:4.

Endstand Gruppe B:

1. TSG St. Pölten (4 Punkte)

2. Bad Sauerbrunn (2)

3. Steyrermühl (0)

Endstand Gruppe A:

1. Irdning (4)

2. Hard (2)

3. Kolsass (0)

Spiel um Platz 3, Samstag, 24.9., 11 Uhr: UTC Bad Sauerbrunn – TC Hard 1.