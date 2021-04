Beim WGC World Match Play gab es für Bernd Wiesberger zwar gegen den bestgesetzten Spieler seiner Gruppe, Eric Hovland, ein Erfolgserlebnis. Im Duell mit dem Norweger, der in der Weltrangliste auf Position 14 liegt, konnte sich Österreichs Nummer eins behaupten und einen Sieg einfahren. Für den Aufstieg in die K.o.-Runde reichte es aber nicht, weil der 35-Jährige bei den beiden anderen Gruppenpartien gegen Abraham Ancer (Mexiko) und gegen den US-Amerikaner Kevin Streelman knapp verlor.

Letztendlich bedeutete das vorzeitige Aus beim zweiten WGC-Event des Jahres keine Verbesserung in puncto Weltrangliste sowie im Ranking für den Ryder Cup. Noch liegt Wiesberger unter den Top-50 der Welt, die so wichtige Grenze der Golf-Elite, die viele Starts bei großen Turnieren fixiert, ist aber nur noch minimal abgesichert. Wiesberger rutschte nun auf Rang 47 zurück, wird also in den kommenden Wochen das eine oder andere starke Ergebnis brauchen, um den besagten Top-50-Platz zu festigen.

Die nächste Gelegenheit dazu gibt es ab heute, Donnerstag. Die Valero Texas Open sind mit mehr als sieben Millionen Dollar dotiert und auch ausgezeichnet besetzt. Immerhin ist es die letzte Formüberpüfung vor dem ersten ganz großen Turnier in diesem Jahr — und das ist das prestigeträchtige US-Masters, bei dem es in der kommenden Woche traditionell in Augusta (Georgia) um das begehrte grüne Jackett geht.