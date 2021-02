Online-Vortrag am kommenden Donnerstag. Skisprunglegende Toni Innauer wird im Rahmen der achtteiligen Vortragsreihe des ASVÖ Burgenland am 25. Februar unter dem Titel „Wachsen an Widerständen und die Kunst des Wartens“ interessante Einblicke in sein Leben und seine Denkweise geben.

Peter Schipek