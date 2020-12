Vieles war neu für uns in diesem Jahr. Und so muss auch der Laufsport neue Wege gehen. Zum Finale des Corona-Jahres 2020 wird die Sportunion nochmals für eine sportliche Premiere sorgen. Erstmals in der Geschichte veranstaltet der Dachverband mit dem „Virtual New Years Run“ gemeinsam mit Wings for Life, vom Silvestertag 2020 bis zum Neujahrstag 2021 (bis 22 Uhr), ein virtuelles österreichweites Lauf-Event. Promis von Beate Schrott bis hin zu Karoline Edtstadler stehen hinter dem Silvesterlauf der etwas anderen Art.

Jeder kann dabei Gutes für sich selbst und für andere bewirken, besser kann man also nicht ins neue Jahr starten. Das Startgeld beträgt für Erwachsene vier Euro, Kinder nehmen kostenlos teil. Für jeden Teilnehmenden werden von der Sportunion weitere zwei Euro an Wings for Life gespendet, jeder kann darüber hinaus freiwillig einen zusätzlichen Beitrag spenden.

Rückenmarksforschung wird unterstützt

Mit dem individuellen und krisenfesten Charity-Run wird die Heilung von Querschnittslähmung unterstützt. Der Sport-Dachverband fördert damit Fitness und Gesundheit im doppelten Sinne, aktiv und offensiv. „Unsere Sportunion ist innovativ aus Tradition. Mit Österreichs größtem digitalen Silvester- und Neujahrslauf ermöglichen wir allen Menschen vom Neusiedler See bis zum Bodensee einen gesunden und sportlichen Auftakt ins neue Jahr 2021, verbunden mit einem guten Zweck. Jeder kann im Sinne unserer Mission Menschen bewegen und dabei gleich die guten Neujahrsvorsätze umsetzen“, betont Sportunion-Präsident Peter McDonald.

Pandemie befeuert Innovation

Alle Altersgruppen der Bevölkerung Österreichs sind herzlich eingeladen mitzulaufen oder zu walken. Kinder, Erwachsene, Jugendliche, Senioren oder ganze Familien können unterschiedliche Distanzen von 500 m bis 10 km bestreiten. Verschiedene Livestream-Angebote von SPORTUNION-Vereinen sind zudem weiterhin unter sportunion.at/digitalsports abrufbar und sorgen auch in den weiteren bevorstehenden Lockdown-Wochen für Bewegung.

„Wir haben in diesem herausfordernden Jahr 2020 – trotz der schwierigen Umstände – durch die Innovationskraft unserer Sportvereine live, aber auch im digitalen Raum, für Bewegung in Österreich gesorgt, bis hinein in die Wohnzimmer. Darin reiht sich abschließend auch der individuelle Benefizlauf ein. Am wichtigsten war und ist uns jedoch, 100 Prozent der Vereine durch diese Krise zu bringen, wofür wir erfolgreich gekämpft haben. Nun gilt es den Stellenwert des Sports nachhaltig zu stärken, im Sinne unseres Slogans #comebackstronger“, so McDonald abschließend, der 2021 ein Impulsprogramm für Österreichs Sport- und Vereinswesen umsetzen will.

Über 1.500 Anmeldungen und prominente Unterstützung

Am 09.05.2021 findet der Wings for Life World Run, als eines der größten und herausragendsten Laufevents weltweit statt. Der „Virtual New Years Run“ der SPORTUNION ist die ideale Möglichkeit, um ins Training für den Lauf von Wings for Life World zu starten.

So funktioniert‘s: Im Zeitraum von 31.12.2020 bis 01.01.2021 (22 Uhr) hat jeder 48 Stunden Zeit, seinen Run oder Walk – überall auf der Welt – zu absolvieren. Jeder trackt die Aktivität mit einer beliebigen App oder einer beliebigen Watch und macht ein Foto oder einen Screenshot der Laufaufzeichnung. Danach trägt man den Lauf online ein.

Nähere Infos und Details sind unter sportunion.at/newyearsrun zu finden. Über 1.500 Anmeldungen gibt es bereits. Unterstützung erhält das Charity-Event zum Jahreswechsel von prominenten Sportlerinnen und Sportlern. Dazu zählen unter anderem Leichtathletin und WM-Bronze-Medaillen-Gewinnerin Verena Preiner, Hürdenläuferin und Olympia-Finalistin Beate Schrott, Freerunnerin Pamela Forster, Barfußwasserskifahrer und 9-facher Europameister Stefan Wimmer oder Paralympic-Schwimmer und WM-Silber-Medaillen-Gewinner Andreas Onea.