Jennersdorfer Mädchen fahren zur Bundesmeisterschaft

Im Aktivpark Güssing wurde das Landesfinale der Sparkasse Schülerliga-Mädchen durchgeführt. Es wären neben der iMS Jennersdorf, SMS Güssing und MS Markt Allhau auch noch die Mädchen der MS Stegersbach dafür qualifziert gewesen. Diese mussten ihre Teilnahme jedoch krankheitsbedingt absagen.

Im ersten Spiel setzten sich die Mädchen aus Güssing gegen Markt Allhau klar mit 3:0 (25:11, 25:20, 25:12) durch. Auch die zweite Partie gegen Markt Allhau war eine klare Angelegenheit für die Spielerinnen aus dem Bezirk Jennersdorf (3:0; 25:11, 25:20, 25:12).

Im Finale standen sich somit die Teams aus Jennersdorf und Güssing gegenüber. Beide Mannschaften wurden von ihren Fans lautstark in der Halle angefeuert. Im ersten Satz fanden die Jennersdorferinnen noch Probleme vor, ins Spiel zu kommen. Doch spätestens im zweiten Satz wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich mit 3:0 (25:19, 25:10, 25:8) durch. Sie krönten sich damit zum neunten Mal in Folge zum Landesmeister. Die Jennersdorferinnen vertreten das Burgenland bei den Bundesmeisterschaften Ende April in Leibnitz (Steiermark).

Endergebnis: 1. iMS Jennersdorf; 2. SMS Güssing; 3. MS Markt Allhau