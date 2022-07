Aufsteiger Siegendorf: Rein geht‘s in die Ostliga!

Werbung

„Es ist für viele eine neue Liga, eine neue Herausforderung“, so Präsident Peter Krenmayr, der anfügt: „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und am Ende einen einstelligen Tabellenplatz.“

Personell gab es in Siegendorf – naturgemäß bei einem Aufstieg – Änderungen. Zu den bisher getätigten Transfers Jakub Nemec, Armin Pester, Matijas Schreiber und Lukas Dostal kamen in den vergangenen Tagen zwei weitere Spieler hinzu.

Mittelfeldspieler Rafail Konios kommt aus Italiens vierter Liga ins Burgenland. Der Grieche durchlief sämtliche Nachwuchsstationen in seiner Heimat beim Top-Klub PAOK Saloniki.

Ebenfalls seit wenigen Tagen Siegendorfer: Milan Martinov. Ein junger offensiver Mittelfeldspieler, der bei der AKA U18 zuletzt tolle Figur abgab wie sein U18-Trainer Christoph Witamwas, der selbst beim ASV kickte, bestätigt: „Ich glaube er passt richtig gut zu Siegendorf, Milan ist technisch stark und hat einen sehr guten Abschluss.“

Seit Beginn der Woche ist der ASV im Training, am Samstag steht dann der erste Test auf dem Programm – auswärts in St. Margarethen (19 Uhr).