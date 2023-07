Kein Schwimm-WM-Semifinale für Grabowski, aber: „Platz 20 sehr ok“

Sowohl die Semifinal-Plätze, als auch das Olympia-Limit von 2:10,39 Sekunden waren außer Reichweite, Lena Grabowski kann aber mit den 2:12,79 Sekunden gut leben. Bereits im Vorfeld der WM stellte sie gegenüber der BVZ klar: Ich möchte so an den Start gehen, dass ich nach dem Rennen weiß, dass in der Vorbereitung alles gepasst hat, dass im Kopf alles gepasst hat und ich in dem Moment auch nicht mehr geben konnte.“

„Von der Zeit und im Kopf ist es nicht mehr so weit weg vom Olympia-Limit“

Diese Erwartungshaltung sollte sich erfüllen, wie sie bei ihrem Resümee auf der Schwimmverbands-Seite klarstellte: „Das ist das, was ich derzeit kann. Ich habe alles gegeben, die Vorbereitung hat gepasst, ich habe mich gut gefühlt. Das wollte ich sagen können, wenn ich aus dem Wasser steige. Und genau da bin ich jetzt. Sicher wäre es mega gewesen, wenn ich das Semi gemacht hätte. Ich bin jetzt aber nicht extrem enttäuscht, bin einfach realistisch. Dafür, was bei mir im letzten Jahr alles los war, ist Platz 20 in der Welt sehr ok. Ich weiß, dass ich mit 2:12 gut arbeiten kann, dass es von der Zeit und im Kopf nicht mehr so weit weg ist vom Olympia-Limit 2:10,39 und damit will ich jetzt einmal die Saison beenden und mit einem positiven Kopf in die neue Saison starten. Ich war schneller als letztes Jahr im Vorlauf bei der EM in Rom. Es geht bergauf.“