Wie viel Geld wird der Bund für Hilfe an Sportvereine zur Verfügung stellen – und wann wird das passieren? Fragen wie diese blieben zuletzt unbeantwortet. Sport Austria-Präsident Hans Niessl machte sich für ein 100 Millionen Euro Soforthilfepaket für den Sport stark, das über die Bundessport GmbH verteilt werden könnte. Grünes Licht seitens des Finanzministeriums gab es noch keines.

Die aktuelle Pattstellung sieht auch Burgenlands SP-Sportlandesrat Christian Illedits besorgt. „Für uns gilt weiterhin: Es gibt nichts Neues und gerade das ist keine rosige Aussicht. Ich persönlich bin schwer enttäuscht und beunruhigt, dass da nichts kommt. Es braucht schließlich auch ein Signal an die Vereinsvertreter als Existenzsicherung.“

Illedits würde sich ein eigenes Hilfspaket für den Sport erwarten. „Man darf nicht vergessen: Es gibt Funktionäre, die aufgrund des Vereinsgesetzes in der Haftung sind. Alleine für sie müsste es klare Signale geben, um sie nicht alleine zu lassen.“ Seitens des Landes respektive des Sportreferats gäbe es übrigens bereits einen Vorschlag für eine vierstufige Unterstützung.

Dieser sieht in Phase eins und zwei die Gelder aus dem Bundespaket vor – weshalb man erst auf die dortigen Richtlinien warten und dann auch die Bestätigung haben wolle, dass Doppelförderungen möglich seien. „Es darf keinen gegenseitigen Ausschluss der Bundes- und Landesförderungen geben. Hier ist aber noch nichts verschriftlicht“, will Illedits als Land nicht vorpreschen und lieber abwarten, damit beide Töpfe auch rechtlich abgesichert abrufbar seien. „Das wäre nämlich vom Umfang her nötig.“

Unter der Voraussetzung von Doppelförderungen und einem Paket des Bundes sieht der burgenländische Stufenplan-Vorschlag für ein koordiniertes Vorgehen im Sportbereich vor:

Stufe 1. Soforthilfe für Sportvereine und Spitzensportler aus dem Bund.

Stufe 2. Modell des Bundes (hier wäre der Vorschlag, dass ein Hilfspaket über Sport Austria abgewickelt wird), wobei bereits ausgezahlte Förderungen aus Stufe 1 gegengerechnet würden.

Mögliche weitere Stufen:

Stufe 3. Zuzahlung durch die Länder für die über den Bund geprüften Anträge.

Stufe 4. Sollten Fälle aufgrund diverser Umstände (Fehler bei Förderrichtlinien oder in der Umsetzung, ...) unberücksichtigt bleiben, könnte ein „COVID-19-Sport-Notfallhärtefonds“ direkt im jeweiligen Bundesland eingerichtet werden.

Zeitlimit bis Mai, sonst „schneller als der Bund“

Finanziert werden könnten die Landeshilfen einerseits über Mittel für den Sport, die aufgrund der Corona-Krise nicht ausgelöst wurden (wie zum Beispiel abgesagte Veranstaltungen, etc.) sowie durch einen entsprechenden Anteil, der dem Sport aus dem Topf für Corona-Maßnahmen des Landes zukommen würde.

Soweit zum Plan. Bis auf weiteres heißt es aber jetzt noch abwarten. Hier haben sich Christian Illedits und sein Team allerdings selbst ein Zeitlimit zum Handeln gesetzt: „Wenn sich im Mai noch nichts tut, werden wir trotzdem schneller als der Bund sein müssen.“