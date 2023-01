BVZ-Sportlerwahl: Aktion für BVZ-User

Werbung

In insgesamt vier Kategorien – Sportler, Sportlerin, Gute Seele und Nachwuchsteam – kann bei der 20. Auflage der BVZ-Sportlerwahl abgestimmt werden. Neben den bereits seit 2004 bestehenden Kategorien Sportlerin und Sportler sind die „Guten Seelen“ im Lauf der Jahre als dritte zu wählende Kategorie hinzugekommen. Die Nummer vier im Bunde ist nun das „Nachwuchsteam des Jahres“. Wer burgenlandweit die meisten Stimmen hat, darf sich in dieser Kategorie nicht nur über Platz eins, sondern auch über ein Kurz-Trainingslager für bis zu 15 Teammitglieder freuen – wahlweise im Sport-Hotel Kurz in Oberpullendorf oder im Thermenhotel Kurz in Lutzmannsburg.

Schon jetzt vortesten in Urlaubsform möglich

Wer sich in den Semesterferien schon einmal von den möglichen Vorzügen eines Trainingslagers in Lutzmannsburg überzeugen möchte, kann das in Form eines vergünstigten Angebots machen – siehe unten.

In Kooperation mit der BVZ bietet das familiengeführte Kinderhotel in Lutzmannsburg einen entsprechenden Rabatt für den perfekten Urlaub im Burgenland. Das 4-Sterne-Hotel verfügt dabei über einen direkten Verbindungsgang zur Sonnentherme Lutzmannsburg und hat sich mit familien- und kinderfreundlichen Zimmern zu 100 Prozent auf Familienurlaub spezialisiert.

Dabei ist die All In Card der Schlüssel für das vielfältige All Inclusive-Angebot für die ganze Familie. Von der Rikscha-Tour über Minigolf, Bummelzug fahren, Bowling, Fitness und Wellness bis hin zum 1.200 Quadratmeter großen „Sporty Shorty’s Indoor Funpark“ für Groß und Klein ist alles inkludiert. Zudem gibt es mit der All In Card 50 Prozent Ermäßigung auf viele Aktivitäten und Eintrittspreise.

Somit ist im Thermenhotel Kurz in Lutzmannsburg Therme, Spiel, Sport und Spaß kombiniert mit einem entsprechenden kulinarischen Angebot – und somit für jeden Geschmack etwas dabei.

Ob sich die Sieger in der Kategorie Nachwuchsteam des Jahres für ein Kurz-Trainingslager in Lutzmannsburg oder Oberpullendorf entscheiden, ist jedenfalls offen. In beiden Fällen wartet auf die Youngsters aber jede Menge Action und die Möglichkeit für einen Schub des Gemeinschaftsgefühls.

