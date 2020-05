Die seit 20. April genehmigten Trainingseinheiten in Kleingruppen hätten der geplante Start am Weg zurück in die Bundesliga-Saison sein sollen. Tatsächlich herrscht Stillstand auf der besagten Ebene eins. Nach wie vor ist der nächste Schritt nicht erlaubt, sprich die Rückkehr in ein Mannschaftstraining, gepaart mit engmaschigen Testungen der Spieler.

„Das ganze Konstrukt steht und fällt mit diesem Punkt.“SVM-Coach Franz Ponweiser zum Thema Quarantäne

Frühestens mit der nächsten Verordnung des Gesundheitsministers sei das laut Bundesliga denkbar, also am 15. Mai. Vorab gilt es aber noch einen Punkt zu klären: Was passiert, wenn im Fall der Fälle bei einem regulären Mannschaftsbetrieb ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wird? Dann müssten auch die Kontaktpersonen in Quarantäne, sprich das gesamte Team und nicht nur die einzelne Person, wie das laut Bundesliga-Konzept vorgesehen wäre.

„Müsste die gesamte Mannschaft in Quarantäne, wären wir alle nicht gut beraten tatsächlich in eine Meisterschaft zu starten. Das ganze Konstrukt steht und fällt mit diesem Punkt“, ist sich auch Mattersburgs Trainer und Sportlicher Leiter Franz Ponweiser sicher. Nachsatz: „Alle Beteiligten waren überrascht, dass das Konzept doch nicht abgesegnet worden ist – weil die Signale im Vorfeld positiv waren. Es ist derzeit so wie mit einem Hund vor seinem vollen Futternapf, der ihm aber kurz vor dem Zuschnappen weggenommen und auf einen anderen Platz gestellt wird.“

„Schön langsam wollen wir Planungssicherheit“

Heute, Donnerstag, steht einmal die Bundesliga-Hauptversammlung am Plan. Eine Entscheidung bezüglich der Frage nach der Rückkehr zur Meisterschaft kann hier aber nicht gefällt werden, lediglich die Rahmenbedingungen festzulegen ist möglich.

Grünes Licht braucht es allerdings von der Regierung. Dieses zirkulierende Ping-Pong beansprucht nicht nur die Nerven der Verantwortlichen. Auch auf Klubebene ist die Sache zäh. „Mich frustriert vor allem die Planungsunsicherheit – ich bin in dieser Hinsicht ein eher ungeduldiger Mensch. Aber auch sportlich ist es schwer. Wir trainieren derzeit ins Blaue rein.“

Franz Ponweiser und sein Betreuerteam haben nach einer sehr intensiven Trainingswoche nun den Umfang reduziert, um den Bogen nicht zu überspannen. „Da haben wir extrem Gas gegeben. Und doch hängt alles in der Luft, was es auch bezüglich der Trainingssteuerung schwer macht.“

Ob der Chefcoach noch an eine Fortsetzung der Meisterschaft und an grünes Licht glaubt? „Ich weiß es einfach nicht. Es gibt nach wie vor zu viele offene Fragen. Das Konzept mit engmaschigen Testungen wäre schon o.k. gewesen und war ein guter Ansatz. Aber da das einmal verworfen wurde, wird es dadurch nicht leichter. Denn eines lässt sich nicht wegleugnen. Wenn ein positiver Fall in der Mannschaft auftritt und dann alle Spieler in Quarantäne müssen, ist es kaum machbar, eine Meisterschaft zu spielen.“

Themenwechsel: Ab 15. Mai soll bekanntlich auch das (eingeschränkte) Training im Amateur- und Nachwuchsbereich wieder möglich sein. Eine schriftliche Verordnung gibt es zwar noch nicht, angekündigt wurde dieser Schritt aber bereits. Somit sind auch die AKA-Teams und die SVM Amas bald wieder aktiv. Ob das alles Seite an Seite mit den Profis direkt am Standort erfolgt oder der Sicherheit wegen eventuell aufgeteilt wird, gilt es noch zu fixieren.

Manuel Takacs, Sportlicher Leiter der Fußballakademie: „Wir haben verschiedene Möglichkeiten für eine bestmögliche Umsetzung im Kopf, wollen aber noch die Details finalisieren.“ Denn ganz gleich, wo die Youngsters der Akademie-Teams trainieren, sei die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs mental nötig, wie Takacs klarstellt: „Die Jungs freuen sich riesig, bald wieder auf dem Platz arbeiten können. Sie haben sich in den vergangenen Wochen im Zuge des Heimtrainings extrem diszipliniert verhalten und sich diese Rückkehr auch verdient.“