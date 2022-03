Sportpool Burgenland: Trukesitz statt Pinezich

Im Jahr 2001 gründete sich der Sportpool Burgenland als eigenständiger Verein – unterstützt durch das Land Burgenland – mit dem Ziel, durch Gelder aus der Wirtschaft Burgenlands Spitzensportler zu fördern. Seitdem ging der aus rot-goldenen Sportjournalisten bestehende ehrenamtliche Vorstand dann unter dem damaligen Ehrenobmann, Sportreferent und Landeshauptmann Hans Niessl an die Arbeit, um die Gelder an all jene aufzuteilen, deren Ansuchen um Aufnahme erfolgreich war. Mittlerweile repräsentieren Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Sportlandesrat Heinrich Dorner die Unterstützung des Landes für den Verein, bei dem ORF Burgenland-Sportchef Anton Pinezich seit der Geburtsstunde als Obmann dabei war. Diese Ära endete nun am gestrigen Mittwoch im Zuge der ordentlichen Generalversammlung. Der 67-Jährige trat parallel zu seiner Pensionierung beim ORF auch von seiner Tätigkeit für Burgenlands Spitzensportförderung zurück, bleibt aber als Ehrenmitglied in beratender Funktion. Pinezichs Sportpool-Nachfolger als Obmann heißt Thomas Trukesitz und ist sein ehemaliger ORF-Wegbegleiter aus früheren Zeiten, der 2000 zum Bezahlsender Premiere (später Sky Sport Austria) wechselte, ehe sich im Vorjahr die Wege mit Sky trennten. Der 49-jährige Eisenstädter ist beruflich selbstständig, war bereits von 2001 bis 2015 beim Sportpool Burgenland, und kehrt nun zurück.

Ivansich, Windisch und Marzi neue Beisitzer

Er ist nicht das einzig neue Gesicht im Vorstandsteam. Ebenfalls mit an Bord sind als Beisitzer nun der stellvertretende BVZ-Sportchef Martin Ivansich, Daniela Windisch vom ORF Burgenland – und auch Alina Marzi. Die Eisenstädterin, die ihre journalistische Karriere bei der BVZ gestartet hatte, ist mittlerweile im Servus TV-Sportteam – und nun eben auch im Sportpool Burgenland.