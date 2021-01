Um den Vereinen des Burgenländischen Fußballverbands vor dem Jahreswechsel so etwas wie Planungssicherheit für eine mögliche Fortsetzung der Meisterschaft zu geben, erstellte der BFV einen groben Fahrplan.

Dieser sieht grundsätzlich vor, dass am Wochenende des 20. Februar die ersten noch offenen Nachtragsspiele der verschiedensten Runden des unterbrochenen Herbstdurchgangs über die Bühne gehen sollen. Zwei Wochen später soll dann der Start der komplett ausgefallenen Spieltage beginnen, da der Betrieb im Burgenland Ende Oktober eingestellt wurde und hier noch einige Runden absolviert werden müssen, bis der erste Teil der Meisterschaft absolviert ist.

Erst dann wäre eine Wertung der Meisterschaft möglich, was auch das erklärte Ziel der Verantwortlichen ist. Ob der Plan, dass der Ball da und dort bereits am 19./20./21. Februar rollt, aufgeht, muss aber stark bezweifelt werden. Rund vier Wochen Vorbereitungszeit sollte möglich sein – da der von der Regierung erlassene Lockdwon in Österreich aber bis zumindest 24. Jänner gilt, wird es in dieser Hinsicht eng. Schließlich ist nicht davon auszugehen, dass ein normales Mannschaftstraining ab 25. Jänner möglich sein wird. BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das alles so ausgehen wird.“

Pokalspiele statt Tests als Möglichkeit

Sollte der avisierte Plan nicht aufgehen, werden die angedachten Nachtragsspiele und fehlenden Runden laut Grundsatzbeschluss nach hinten verschoben, wie Schmidt erläutert: „Der Vierwochen-Rhythmus in Bezug auf die nötige Vorbereitung soll da beibehalten bleiben.“ Je nachdem, ab wann also ein normales Training möglich ist, wäre rund vier Wochen danach Start der offenen Pflichtspiele.

Noch hat sich nichts geändert am Gelände des Burgenländischen Fußballverbands. Aufgrund des Lockdowns sind die Plätze gesperrt. Fenz

Stichwort Pflichtspiele. Hier hat in dieser Saison ganz klar die Meisterschaft Priorität, auch wenn ein weiterer Bewerb noch hinter dem Plansoll liegt: der BFV-Raiffeisen-Cup. Mit Oberpullendorf gegen Leithaprodersdorf ist ein Spiel der zweiten Runde noch ausständig. In der dritten Runde (die für Ende Oktober geplant war) sind sechs von acht Partien offen. Und dann wären wir erst im Viertelfinale angelangt. Für den Weg bis zu einem tatsächlichen Finale bräuchte es also noch Termine. Die sind aber ob der coronabedingten Problematik rund um die Meisterschaft mehrfach bereits besetzt.

„So ehrlich muss man sein: Der Cup ist in dieser Saison wirklich zweitrangig, da können wir noch keine Prognosen abgeben“, meint auch Schmidt. Eine Variante gäbe es laut dem leitenden BFV-Mitarbeiter aber für all jene, deren noch zu erledigende Spiele bis dato ausständig sind. Sobald eine Vorbereitung möglich ist, könnte man hier statt einem Test ein BFV-Cup-Spiel austragen. „Das ginge natürlich. Ob sich dann in weiterer Folge der gesamte Cup ausgeht, wird von den möglichen Terminen abhängen. Und die sind rar.“