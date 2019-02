Er zeigte sich nicht unzufrieden mit dem Erreichten seines österreichischen Teams, Georg Fundak, Sportdirektor des Segelverbands. Dieses war nach einem Trainingsblock und der Midwinter-Testregatta zur ersten echten Standortbestimmung beim Weltcup in Miami im Einsatz.

„Jedes Team hat erst in der zweiten Jahreshälfte seine Zielregatta, deshalb gab es keine spezifische Vorbereitung auf das flache Wasser und die kabbeligen Wellen. Es war trotzdem eine gute Kontrolle, wir haben in jeder Klasse gesehen, wo wir wirklich stehen.“ Nun gelte es konsequent weiterzuarbeiten. Aus Sicht der für burgenländische Klubs startenden Teams ist die Bilanz unterschiedlich.

Ab sofort zwei Nacra 17-Burgenland-Teams

Höchst positiv war das Nacra 17-Abschneiden von Laura Farese und Matthäus Zöchling. Die Youngsters des Union Yachtclubs Neusiedlsersee wurden in den Kreis der Nationalmannschaft aufgenommen und legten mit Rang 16 bei den Nordamerikanischen Meisterschaften und dem 19. Platz beim Weltcup-Debüt eine weitere Talentprobe ab. „Das war eine positive Überraschung, sie sind sofort im Mittelfeld gesegelt. Schön zu sehen, dass wir wieder ein talentiertes junges Duo in der Katamaran-Klasse haben.“

Farese/Zöchling sollen nun zu starken Partnern von Thomas Zajac (BYC) und Barbara Matz (Yachtclub Breitenbrunn) aufgebaut werden. Österreichs Top-Boot musste aufgrund einer Virus-Erkrankung von Vorschoterin Matz geschwächt in den Weltcup starten, landete aber mit Rang sechs schlussendlich erneut im Spitzenfeld. „Barbara musste kurz vor Regatta-Beginn vier Tage pausieren, so etwas hat immer negative Auswirkungen. In den letzten Tagen war die Leistung wieder gewohnt gut. Sie haben sich bei Leichtwind verbessert.“ Zajac/Matz wollen nun beim nächsten Trainingslager in Uruguay weiter arbeiten.

Auf und Ab für die 49erFX-Boote

Tanja Frank und Partnerin Lorena Abicht (beide Union Yachtclub Neusiedlersee) landeten beim 49erFX-Weltcup in vier von neun Wettfahrten unter den Top-Acht, verpassten das Medal Race aber um einen Platz, respektive drei Punkte. Die Vize-Weltmeisterinnen flogen gleich im Anschluss mit Angelika Kohlendorfer (Yacht Club Podersdorf) und Lisa Farthofer nach Auckland, wo die beiden Teams bereits ihre neuen Boote entgegennahmen.

Angelika Kohlendorfer und Lisa Farthofer: Das 49erFX-Duo wurde vor Miami 30. und ist nun in Neuseeland aktiv. | Tobias Stoerkle-Photography

In Neuseeland werden die vier OeSV-Athletinnen nun einige Erfahrungen über das WM-Revier sammeln, wo ab Ende November um den Titel gekämpft wird. Fundak: „In Miami war sicher mehr möglich. Bei schwierigen Windverhältnissen fehlt noch die Kontinuität. Das ist aber normal und hat viel mit der nötigen Erfahrung im FX zu tun. Tanja und Lorena haben das Medal Race nur knapp verpasst, Angelika und Lisa konnten die guten Trainingsleistungen leider nicht umsetzen. Die Teams dürfen jetzt nur nicht die Geduld verlieren.“

470er kehrten nach Miami zurück

Niko Kampelmühler und Thomas Czajka (beide vom Burgenländischen Yacht Club/BYC), die im Weltcup den 25. Rang holten, bestreiten gemeinsam mit den 470er-Kollegen David Bargehr und Lukas Mähr aus Vorarlberg einen weiteren Trainingsblock in Miami. Georg Fundak zeigt sich hier zuversichtlich – und sagt: „Die beiden arbeiten sehr hart und werden die Früchte dafür noch ernten.“