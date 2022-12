Tennis: Landesliga A kehrt zum alten Format zurück

Werbung

Zwei Jahre lang wurde die Landesliga A der Damen und Herren mit neun (2021) beziehungsweise acht (2022) Mannschaften ausgetragen. Zwei Vorrundengruppen mit je vier oder fünf Teams und anschließenden Play-offs waren vorgesehen. Was zu Beginn ein Mehr an Spannung versprach und mit einem finalen Showdown am Saisonende gekrönt werden sollte, fand nie so richtigen Anklang in der Tennisszene.

Der Modus wurde im Vorjahr gegenüber der Premierensaison abgeändert. Nach der Gruppenphase wurde nicht wie 2021 mit einem Semifinale und dem Finale fortgesetzt, sondern mit weiteren Gruppenspielen. Auf viel Gegenliebe traf auch diese Variante nicht. Erschwerend kam im Vorjahr dazu, dass Stegersbach sein Team zurückzog und so schon von Beginn weg die Spannung ausblieb.

Altes Format bringt mehr Spiele und Planbarkeit

Seitens des Burgenländischen Tennisverbands (BTV) sieht man den Modus mit acht Mannschaften nicht als gescheitert an, vielmehr war es immer das Ziel wieder zum ursprünglichen Format zurückzukehren. „Wir hatten nach der Pandemie-Saison, wo wir die Abstiege ausgesetzt haben, einfach zu viele Mannschaften in der Landesliga A. Drei Absteiger waren uns zu viel, daher gab es die Lösung langsamer zur alten Ligastärke zurückzukehren. Durch den Aufstieg von Eisenstadt in die 2. Bundesliga passt die Rückkehr zur Meisterschaft mit sieben Teams nun sehr gut“, erklärt BTV-Generalsekretär Markus Pingitzer, der auch weitere Vorteile für die Klubs sieht, welche die Entscheidung des Verbands sehr begrüßen.

„Die Vereine haben jetzt auch mehr Planungssicherheit über die gesamte Saison. Mit den Play-offs ergaben sich mitten in der Saison neue Auslosungen. Dadurch kam es zu Terminkollisionen auf den Anlagen, wenn plötzlich Spiele zweier Mannschaften gleichzeitig angesetzt waren.“ Auch die Tatsache, dass man nun wieder sechs anstelle von nur fünf Runden bestreitet, kommt bei den Aktiven sehr gut an. „Wir trainieren schließlich fleißig, um uns in der Meisterschaft mit den Besten messen zu können. Da ist eine Runde mehr ein Gewinn“, bringt es Stoobs Mannschaftsführer Christian Danzinger auf den Punkt.