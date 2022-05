BBC Nord Dragonz: „Superliga, wir kommen!“

Werbung

Seit Dienstag ist es amtlich: Die BBC Nord Dragonz aus der Landeshauptstadt steigen auf. Auch wenn die Drachen den Traum vom Meistertitel begraben mussten, gelang der Sprung in die Superliga nun doch noch am grünen Tisch. Um 25.000 Euro lösen die Eisenstädter nun die neue „Wildcard“ der Superliga und sind damit das zweite Team in der höchsten Spielklasse neben den Oberwart Gunners. „Das ist der nächste Meilenstein in unserer jungen Vereinsgeschichte“, ist General Manager Roland Knor überglücklich. Nun gehe es an die Kaderplanung, fix sei bisher noch nix, so Knor. Einzig Trainer Felix Jambor hat seinen Vertrag bereits verlängert, der Vorstand sprach dem Head Coach sein vollstes Vertrauen aus.

Die letzte Hürde, die der BBC Nord noch schlucken musste, war der für die Superliga vorgeschriebene Parkettboden. Hierbei einigte man sich mit Land und Stadt auf eine gemeinsame Finanzierung. Apropos Finanzierung: Der Hornsteiner Pharma-Konzern Coldamaris bleibt weiterhin an Bord und wird auch in der Superliga als Hauptsponsor der Drachen auftreten, freut man sich beim Verein. „Ein Riesenbudget für Neuverpflichtungen bleibt mit den Ausgaben für den Aufstieg aber natürlich nicht. Dennoch stehen wir finanziell auf gesunden Beinen“, betont Knor.

