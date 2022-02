Ski Alpin: Zwischenstation auf olympisch

Platz 41 im Slalom, Platz 34 im Super-G und das Aus im zweiten Durchgang des Riesentorlaufs: Die olympische Bilanz von Noa Szöllös ist „o.k.“ – das sagt jedenfalls Michael Stocker, Trainer der für Israel startenden 19-jährigen ungarischen Doppelstaatsbürgerin mit jüdischen Wurzeln.

Seit April 2019 coacht der Wiener Neustädter hauptberuflich das Skitalent, das in der Nähe von Budapest aufwuchs und längst fest in Österreich verankert ist – auch schulisch, in der HAK Waidhofen/Ybbs mit Skischwerpunkt. Dort knüpfte Vater Peter, selbst Ex-Skirennläufer, den Kontakt zu Stocker, der in der Schule als Skitrainer tätig war, dort auch Noas Brüder Barnabas (zuletzt Sechster in der Olympischen Kombination) und Benjamin unter seinen Fittichen hatte.

Seitdem sind knapp drei Jahre vergangen, in denen Stocker/Szöllös rund 200 Tage im Jahr gemeinsam im Sinne der Ski-Karriere verbringen. Das sei auch der große sportliche Anreiz, wie der ehemalige Grasski-Weltmeister und -Weltcupsieger klarstellt: „Die Mission ist mit einer Athletin ihren Traum zu leben, nicht meinen. Meinen habe ich beim Grasski gelebt.“

Nun ist er hauptberuflich im Alpinen Skizirkus tätig, wo der Sportwissenschaftler Stocker nicht nur die Tätigkeit, sondern vor allem auch den Charme schätzt, in einem kleinen Team zu arbeiten und hier etwas aufzubauen. Ein erstellter Fünfjahres-Plan für Szöllös im Jahr 2019 belegt den langfristigen Gedanken. „Genau das macht mir Spaß. Ich sehe das nicht als Sprungbrett.“

Getan hat sich jedenfalls viel. Zwei Medaillen bei den Olympischen Jugendspielen 2020 in Lausanne in der Kombination (Silber) sowie im Super-G (Bronze) etwa waren ein echtes Ausrufezeichen, mit gerade 19 Jahren steht Noa Szöllös mittlerweile nach dem Start um Platz 400 unter den Top-200 in der Riesentorlauf-Weltrangliste.

„Das Problem ist noch die Schwankungsbreite. Vom Potenzial her ist bei ihr einiges möglich“, glaubt der 38-jährige ehemalige Fahrer des SC Neudörfl und Sportpool Burgenland-Athlet an den Sprung in den Weltcup. Der wäre zwar jetzt schon möglich, macht aber aufgrund der nachteiligen Kombination aus hoher Startnummer und wenig Erfahrung nur bedingt Sinn. Am 8. Jänner schnupperte sie bereits beim Riesentorlauf in Kranjska Gora Weltcup-Luft, die Qualifikation für den zweiten Lauf gelang allerdings nicht.

„Wir wollen in der nächsten Saison die komplette Europacup-Tour absolvieren und so möglichst viele Punkte sammeln. Punktuell ist auch der Weltcup geplant, hier wäre etwa der Semmering ein Thema“, gibt Stocker Einblick. Auf lange Sicht gesehen soll dann in der Elite des Skisports eine Duftmarke folgen.

Der erste Weltcup-Punkt für Israel etwa steht für das Duo auf der zu erreichenden Agenda. Vorerst aber gilt die Konzentration nach Olympia (Stocker: „Bis auf die mühsame An- und Abreise eine supercoole Sache, die extrem viel Spaß gemacht hat“) dem nächsten Highlight: der Ski-Junioren-WM im kanadischen Panorama. Wo für Noa Szöllös, deren Hauptdisziplin der Riesentorlauf ist, ab 4. März im Super-G, in der Super-Kombi, im Riesentorlauf sowie im Slalom gute Platzierungen und vor allem aber weitere wichtige Erfahrungen folgen sollen. Denn ihre sportliche Reise soll auch hier noch lange nicht zu Ende sein.