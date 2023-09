Grasski-WM: Zweimal rot-goldenes Edelmetall mit Sensations-Flair

Gleich im ersten Bewerb konnte der für den SC Neudörfl startende Gleißenfelder (NÖ) mit Bronze im Super-G überzeugen. 41,31 Sekunden ließen den 23-Jährigen am Ende über Platz drei jubeln, sieben hundertstel Sekunden vor dem Schweizer Mirko Hueppi. Auf Silber fehlten Schlögl wiederum nur sechs Hundertstel, der Tscheche Ales Knor wurde Zweiter hinter seinem souveränen Landsmann Martin Bartak. „Das Ergebnis hat mich schon sehr überrascht“, gab Schlögl auch Tage danach noch ehrlich zu, dass er nicht mit dieser Top-Platzierung gerechnet hatte, denn: „Die Saison ist für mich bislang relativ schlecht gelaufen, umso mehr freut mich dieses Abschneiden.“ Der drehende und technisch anspruchsvolle Kurs kam dem Riesentorlauf-Spezialisten entgegen, zudem griff er in puncto Abstimmung auch auf ein etwas älteres Material zurück, das zahlte sich aus. „Schon der erste Schwung beim Einfahren ist gesessen, das Gefühl hat mich nicht getäuscht“, berichtete der Sportpool Burgenland-Athlet, der zudem in der Super-Kombination ausschied sowie im Riesenslalom als Siebenter sowie im Slalom als Achter ein sehr gutes Gesamtergebnis einfuhr. Die Krönung war freilich die gewonnene Medaille.

Energisch. Roland Schlögl beim Start der Weltmeisterschaft. Foto: zVg/www.grasski.at

Roland Schlögl holte im Super-G dank einer technisch starken und beherzten Fahrt die Bronze-Medaille für Österreich. Foto: Robert Hetfleisch

Daniela Krückel wurde im Super-G Sechste und beste Österreicherin, Roland Schlögl schaffte es als Dritter in die Medaillenränge. Foto: zVg/www.grasski.at

Hetfleisch: „Bin noch immer sprachlos“

Ebenso stark lief es bei den Damen, wo mit den beiden 17-jährigen Junioren-Weltmeisterinnen Tina Hetfleisch aus Oberdorf sowie Emma Eberhardt aus Bernstein zwei große rot-goldene Nachwuchshoffnungen in der Allgemeinen Klasse am Start waren. Beide sorgten auch bei den „Großen“ für Ausrufezeichen, Hetfleisch untermauerte das gar mit Silber in der Super-Kombi. Emma Eberhardt wurde hier letztlich undankbare, aber trotz allem tolle Vierte. Hetfleisch wiederum gelang mit Laufbestzeit im Slalom der sensationelle Sprung auf Platz zwei. „Ich bin noch immer sprachlos“, kann die jüngere Schwester der ehemaligen Weltklasse-Grasskiläuferin Kristin Posch (Hetfleisch) ihr Glück kaum fassen. „Mein Ziel war es unter die Top-Sechs zu kommen, um bei der Siegerehrung dabei zu sein.“

Tina Hetfleisch knallte im Slalom der Super-Kombination eine Laufbestzeit auf die Wiese. Foto: Robert Hetfleisch

Bindungs-Panne und jede Menge Hektik vor dem Super-G-Start

Das gelang, und wie - auch wenn sogar eine Material-Panne für Zittern gesorgt hatte. „Am Super-G-Start passte die Bindung nicht. Wir haben in der Eile alles versucht, dann ist sogar noch der Bindungsbügel abgebrochen.“ Dank eines Schweizer Kollegen und eines Schraubenziehers gelang es das Eisen der Bindung am Skischuh zu befestigen. „Ich konnte nicht mal einen vernünftigen Start absolvieren, so locker war ich im Ski - es ist ein Wunder, dass er nicht aufgegangen ist.“ Platz elf und ein entsprechender Rückstand ließ Hetfleisch den Slalom dann als gefühlte Trainingsfahrt angehen - letztlich wurde es auf dem nassen und anspruchsvollen Kurs mit vollem Risiko und Attacke Laufbestzeit. Als fette Belohnung gab es Silber.

Platz fünf im Slalom sowie die Ränge neun im Riesentorlauf und im Super-G rundeten die WM für Hetfleisch ab. Emma Eberhardt landete im Super-G auf Platz elf und im Slalom auf Platz 13. Im Riesentorlauf stürzte sie im zweiten Durchgang.

Aus österreichischer Sicht setzte Lara Teynor mit Gold in der Super-Kombi und Silber im Riesentorlauf eine kräftige sportliche Duftmarke, Hannes Angerer wurde zudem so wie Teynor Weltmeister in der Super-Kombi.

Weltcup-Finale in der Schweiz als Saisonabschluss

Im Grasski-Weltcup steht nun das Saisonfinale im Schweizer Marbach am Programm. Die letzten Rennen des diesjährigen Weltcup-Kalenders in der Allgemeinen Klasse steigen von Freitag bis Sonntag.