ÖFB-Präsident Milletich: „Die Kritik nehme ich zur Kenntnis“

Keine WM-Qualifikation, (noch) kein neuer Teamchef, dazu eine Führungsriege der neun Landesverbands-Bosse, die mittlerweile chronisch auf keinen gemeinsamen Nenner kommt. Der Österreichische Fußball-Bund, kurz ÖFB, hat schon bessere Zeiten erlebt.

Weil der Ergebnissport Fußball schnelllebig ist, ist das gar nicht allzulange her – im Juni 2021 etwa, als das Nationalteam bei der EM auf Touren zu kommen schien und das verlorene Achtelfinale in der Verlängerung gegen den späteren Europameister Italien schon als offizielle Fußballeuphorie-Welle durchging. Damals gab‘s zwar schon schwelende sportliche Kritik am Spielstil von Teamchef Franco Foda, die Ergebnisse stimmten aber zum richtigen (Großevents-)Zeitpunkt.

Schnee von gestern. Heute stockt das Werkl in der öffentlichen Wahrnehmung, weil die WM 2022 ohne Österreich über die Bühne gehen wird und auch sonst grob gesagt nichts wirklich Greifbares weitergeht.

Wachablöse läutete keine harmonisch-ruhige Phase ein

Nach der EUROphorie übernahm der bis dahin als BFV-Chef agierende Gerhard Milletich das Amt des scheidenden Leo Windtner als ÖFB-Präsident. Dies erfolgte bekanntlich aber im Zuge einer Kampfabstimmung beim septemberlichen ÖFB-Wahlausschuss im Vorfeld der Generalversammlung, in der sich der Burgenländer im zweiten Wahlgang (nach einem 5:5) gegen seinen Mitstreiter Roland Schmid mit 7:3 – neun Landesverbände sowie die Bundesliga waren stimmberechtigt – durchsetzte.

Die Wachablöse Milletich/Windtner an der Spitze läutete dann allerdings keine harmonisch-ruhige Phase ein. Zu sehr fehlten Ergebnisse auf diversen Ebenen. Vor allem das sportlich am meisten im Rampenlicht stehende Nationalteam der Männer vermurkste die WM-Qualifikation und zog zuletzt den Joker „Play-off“ über die erfolgreiche Nations-League beim Halbfinal-Aus in Wales nicht entscheidend.

Fix ist seitdem lediglich, dass Franco Foda nicht mehr weitermacht. Wer neuer Teamchef sein wird, soll am 29. April entschieden werden. Diese Entscheidung soll dann im ÖFB-Präsidium erfolgen.

Milletich möchte hier einen ausgewogenen Vorschlag von Sportdirektor Peter Schöttel, der dem Präsidium vorgelegt wird. Um die sportliche Expertise herauszustreichen, soll es dann aber bei einem Namen bleiben, der das Gremium im Spannungsfeld Anforderungsprofil/Spielidee/Leistbarkeit auch überzeugen soll. Diesbezüglich gab es zuletzt auch einen Status-quo-Bericht an die Beteiligten.

Es sei eine konstruktive Sitzung gewesen, wie der ÖFB über eine Aussendung wissen ließ. Schöttel habe „auf Basis seiner fachlich-inhaltlichen Evaluierung und des Anforderungsprofils“ Gespräche mit Trainern im In- und Ausland geführt. Nun erfolge eine Eingrenzung der Kandidaten, mit denen „intensivierte Gespräche zu inhaltlichen und auch wirtschaftlichen Parametern“ geführt würden.

Als Ergebnis des Prozesses soll dann eben ein Vorschlag folgen – und als Ziel soll diese Empfehlung des Sportdirektors auch abgesegnet werden. Genau für so eine gemeinsame Beschlussfassung seien die Weichen gestellt worden.

„Dass die Öffentlichkeit und die Medien schon ungeduldig sind, ist klar. Um hier tatsächlich alle Möglichkeiten auszuloten, braucht es aber Zeit.“

Eine Auswahl von mehreren Personen, über die dann das Präsidium entscheiden würde, soll es jedenfalls nicht geben. Das sei gerade bei der Teamchef-Personalie der falsche Weg, meint Milletich.

Der mit dieser Maßnahme eine De-Facto-Schwächung der Landesverbands-Bosse bei der Teamchefbestellung in Kauf nimmt. Weil eben nicht gewählt, sondern lediglich ein vorhandenes und auf fachlicher Basis getroffenes Ergebnis mitgetragen werden soll. „Alles wurde klar kommuniziert und definiert. Wir befinden uns auf einem guten Weg.“

Mögliche Kandidaten, medial kolportiert wurden unter anderem Peter Stöger, Andi Herzog oder zuletzt der ehemalige Schweizer Teamchef Vladimir Petkovic, sollen bis auf weiteres weder verkündet noch kommentiert werden. „Dass die Öffentlichkeit und die Medien schon ungeduldig sind, ist klar. Um hier tatsächlich alle Möglichkeiten auszuloten, braucht es aber Zeit. Peter Schöttel ist gut unterwegs, checkt alle Eventualitäten ab.“

Das Ziel sei es jedenfalls mit einem überzeugenden Vorschlag das ÖFB-Präsidium in der aktuell wichtigsten Personalfrage konsensual zu einen. Dass dieses Unterfangen nicht leicht wird, liegt auf der Hand. Vor etwas mehr als einem halben Jahr kamen bei der Wahl zwischen Milletich und Schmid unterschiedliche Interessen zutage. Ergo werden in der Fußball-Machtzentrale wohl auch nun nicht alle automatisch Milletichs Credo folgen.

„Wichtig ist, dass man mit ehrlicher Arbeit überzeugt“

Der Neo-Präsident will hier aber gar nicht spekulieren, was dieses Thema betrifft, sondern zeigt sich betont zuversichtlich. „Wichtig ist, dass wir uns in der Sache auf eine gute Personalie einigen, damit wieder weitergearbeitet werden kann.“

Daran will sich der Burgenländer früher oder später auch messen lassen können – an den Ergebnissen auf sportlicher und struktureller Ebene. „Denn natürlich wollen wir uns sportlich für die nächsten Großereignisse qualifizieren.“ Aber auch die Umsetzung des per Grundsatzbeschluss angepeilten ÖFB-Trainingszentrums in Wien-Aspern sei auf der Agenda ein wichtiger Punkt.

Gut sechs Monate nach der offiziellen Bestellung bei der ÖFB-Hauptversammlung am 17. Oktober gilt es für Milletich aber vorerst einmal, sich trotz stürmischer Zeiten am ÖFB-Ruder zu behaupten.

Das gelang ihm in der öffentlichen Wahrnehmung bislang offensichtlich nicht gut genug – mediale Kritik gab es etwa nicht zuletzt aufgrund unglücklicher Interview-Auftritte. „Dass es Kritik gibt, nehme ich zur Kenntnis. Gut tut das natürlich nicht, aber es dauert eben seine Zeit. Wichtig ist, dass man letztlich mit ehrlicher Arbeit ohne persönliche Befindlichkeiten überzeugen kann.“

Genau das habe der Parndorfer vor. Wie Gerhard Milletich die ersten sechs offiziellen Monate in seiner neuen Funktion retrospektiv bewertet? „Die Aufgabe benötigt viel Aufwand und Zeit, um in allen Bereichen bestmöglich informiert und handlungsfähig zu sein. Es ist ein herausforderndes Ehrenamt, das ich sehr gerne ausübe. Denn ÖFB-intern sind die Arbeitsabläufe top, da sind wir sehr gut aufgestellt.“ Nun gilt es aber auch nach außen Ergebnisse zu liefern. Um Fußball-Österreich in dieser wichtigen Angelegenheit auch nachhaltig gerecht zu werden.