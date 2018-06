Wenn es einen Gegner von zu viel Technologie in Bezug auf das Schiedsrichterwesen gibt, dann ist das Günter Benkö. Der Ex-Top-Referee und nunmehrige Obmann des Burgenländischen Schiedsrichterkollegiums hat sich auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Russland stets skeptisch zum Thema Videobeweis geäußert.

Rot-Goldene Fußball-Fans bei der WM in Russland. Karl Schmidt (2.v.l.), Geschäftsstellenleiter des Burgenländischen Fußballverbands (BFV), machte sich zuletzt im Zuge eines privaten Ausflugs zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vor Ort ein Bild vom aktuell so prägenden globalen Großereignis. Der Mörbischer (im Bild mit seinem Sohn Florian, r., sowie Manfred Gelbmann, l., und Manfred Gelbmann jun.) war bei Argentinien gegen Island (1:1) und auch bei Deutschland gegen Mexiko (0:1, hier entstand das Bild) live dabei. „Eine sehr gelungene „Bildungsreise“ hier in Moskau“, ließ der BFV-Funktionär schmunzelnd wissen. Foto: zVg | zVg

Bekanntlich werden die Unparteiischen bei der WM durch Video-Assistenten im Fall von strittigen Aktionen unterstützt. Beim 2:1-Erfolg der Franzosen gegen Australien etwa sah sich Referee Andres Cunha eine mögliche Elferszene nach einem Hinweis aus dem Videoraum direkt am Spielfeldrand noch einmal an und entschied auf Strafstoß (den der Gefoulte Antoine Griezmann selbst verwertete). Auch Schwedens Elfer-Goldtor am Montag beim 1:0 gegen Südkorea entsprang einer (richtigen) Foulentscheidung, die nachträglich gefällt wurde.

Lob für die bisherigen Referee-Leistungen

Das von Benkö befürchtete Chaos aufgrund zu langer Unterbrechungen, Uneinigkeit bei den Experten im Videoraum und dergleichen blieb bislang jedenfalls aus. Im Gegenteil, der Rauchwarter findet sogar, dass „der Videobeweis für mich noch fast zu passiv ist. Es gab schon die eine oder andere Szene, bei der ich angenommen hätte, dass nun jemand eingreift. Mir scheint fast, als wenn die Verantwortlichen generell versuchen, sich bewusst zurückzuhalten und nur dann einzugreifen, wenn es unbedingt erforderlich ist.“

| BVZ

Das wiederum findet der Technik-Gegner Benkö „sympathisch“. Denn die bisherigen Leistungen der Referees seien ohnehin „wirklich nicht schlecht“ gewesen. „Mir gefällt, dass die Schiedsrichter zwar Vorgaben haben, aber ganz offensichtlich ihre persönliche Linie ebenfalls durchziehen.“

Wer Benkö bislang von der Leistung her am besten gefallen habe, gab er am Montag gegenüber der BVZ zu Protokoll, ohne mit der Wimper zu zucken: „Alireza Faghani aus dem Iran war bislang mit seiner Leistung bei Deutschland gegen Mexiko der Beste für mich.“