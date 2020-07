Für Bernd Wiesberger geht die zweite Hälfte seiner US-Turnierserie los. Bei den ersten beiden Auftritte war zunächst einiges an Schatten, dann aber viel Licht dabei. Beim Memorial Tournament verpasste der 34-Jährige den Cut, bei seiner 3M Open-Premiere am letzten Wochenende gelang eine deutliche Steigerung. Dabei stand Österreichs Nummer eins nach einer mäßigen 73er-Runde am Starttag bereits unter Druck, ging damit aber nervenstark um. Zwei tolle 66er-Runden brachten Wiesberger vor dem Finaltag noch in Reichweite der Top-Ten. Das ging sich zwar nicht mehr aus, der Südburgenländer notierte am Sonntag eine 68 und packte damit Platz 26 und viel Selbstvertrauen für die kommenden beiden Aufgaben ein. Denn die haben es in sich. Ab heute, Donnerstag, schlägt die Nummer 29 der Welt beim WGC-Event, dem St. Jude Invitational in Memphis, ab.

PGA Championship mit rot-weiß-roter Premiere

Und gleich danach folgt der nächste Höhepunkt, gleichzeitig das erste Major-Turnier des Jahres. Wiesberger wird bei der PGA Championship im Harding Park in San Francisco an den Start gehen. Mit Matthias Schwab und Sepp Straka sind zwei weitere rot-weiß-rote Golfer beim Großevent im Einsatz. Erstmals finden sich somit drei Österreicher bei einem Major-Turnier im Starterfeld.