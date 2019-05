Almer, ehemaliger Tormann des Nationalteams, wird ein Comeback beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) feiern und soll künftig ein breites Aufgabengebiet im Bereich des Tormanntrainings übernehmen.

Dass die Verpflichtung schon jetzt, also noch bevor Almer seine Tätigkeit in Mattersburg zu Ende bringt, bekanntgegeben wurde, ist insofern logisch, als er bereits ab dem kommenden Lehrgang dem Trainerstab von Teamchef Franco Foda angehören soll. Am 7. Juni (Slowenien, heim) und 10. Juni (Nordmazedonien, auswärts) stehen die nächsten Partien im Rahmen der EM-Qualifikation am Programm.

Josef Schicklgruber, der interimistisch Tormanntrainer war, kehrt nun wieder in seine ursprüngliche Tätigkeit im Tormanntrainerteam des künftigen U17-Teams von Martin Scherb zurück.

Der Neo-Tormanntrainer des Nationalteams wird laut Aussendung auch die Beobachtung der Nationalteam-Torhüter sowie der Nachwuchs-Torleute übernehmen und soll auch als Ansprechperson und Koordinator für junge Tormann-Talente und die Tormanntrainer der Nachwuchs-Nationalteams fungieren. Ebenfalls eingebunden wird Almer in das Projekt12, dem Spitzen-Talentförderungsprojekt des ÖFB.