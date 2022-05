Widerstand beim Thema Reserven? Benkö: „Kein Problem für mich“

Werbung

Kroatisch Minihof-Obmann Norbert Darabos ist nach wie vor nicht gut zu sprechen auf den Burgenländischen Fußballverband (BFV). Grund dafür ist der Vorstands-Beschluss vom 10. Mai, wonach ab der neuen Saison den Klubs der Zwangsabstieg droht, wenn ihre Reserven bei mehr als 25 Prozent der Spiele nicht antreten. In den 2. Klassen würde das Aufstiegsrecht erlischen.

„Sport- und demokratiepolitisch ärgert mich dieses Vorgehen.“ Kroatisch Minihof-Obmann Norbert Darabos

Norbert Darabos: „So etwas sollten alle Vereine entscheiden.“ Foto: Ivansich

„Zahlreiche Vereinsvertreter haben mich kontaktiert und ihren Unmut bekundet,“ sagt der Ex-Sportminister, der einerseits selbst mit seinem Verein aus dem Mittelburgenland akute Personalnot in der Reserve beklagt, andererseits aber vor allem die Vorgehensweise kritisiert: „Im Zuge der jüngsten BFV-Gesprächstermine in den einzelnen Bezirken wurde in Bezug auf die Reserven zwar von Punkteabzügen als mögliche Konsequenz gesprochen, das Wort Zwangsabstieg ist aber nie gefallen. Nun wurde das plötzlich so umgesetzt. Sport- und demokratiepolitisch ärgert mich dieses Vorgehen. So eine weitreichende Entscheidung sollten alle Vereine treffen.“

Anders sieht es BFV-Präsident Günter Benkö: „Wir haben uns intensivst damit beschäftigt. Nachdem sich der überwiegende Teil der Vereine zu den Reserven als wichtigen Teil des Erhalts der Klubs bekannt hat und nur ein kleiner Teil wirklich massive Probleme damit hat, ging es für uns darum, Konsequenzen für das ausufernde Nichtantreten zu prüfen. Punkteabzüge wären ein juristisches Problem geworden, massiv höhere Geldstrafen oder ein Zwangsabstieg bei mehr als 25 Prozent waren weitere Varianten. Wir gehen davon aus, dass diese Obergrenze von 25 Prozent für die Vereine machbar ist. Darum war dieser Beschluss auch einstimmig.“

Benkö: „Beschluss ist in Stein gemeißelt“

Dass die Abstimmung, wie kolportiert wurde, bei 13 anwesenden Vorstandsmitgliedern nur 8:5 ausgegangen ist, weist Benkö entschieden zurück. „Das stimmt nicht. 8:5 lautete die Abstimmung in Bezug auf Punkteabzüge, die Abstimmung zum Zwangsabstieg war ohne Gegenstimme. Dieser Beschluss ist in Stein gemeißelt.“

Widerstand also zwecklos? Nicht ganz. Bekanntlich ist es immer möglich, mit Unterstützung von zehn Prozent der Vereine eine außerordentliche Generalversammlung zu einem Thema einzuberufen.

Darabos: „Ich würde bei genügend Unterstützung einen solchen Antrag einbringen, dann können wir ja demokratisch abstimmen. Das Ergebnis würde ich auch akzeptieren.“ Nachsatz: „Das wäre übrigens kein Misstrauensvotum gegen den BFV-Vorstand, sondern nur der Weg auf demokratischem Weg eine Entscheidung herbeizuführen.“

Günter Benkö sieht das wiederum gelassen: „Das ist kein Problem für mich. Wenn es Leute gibt, die glauben es besser machen zu können, dann soll es so sein.“