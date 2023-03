Güssing Blackbirds: Zum Play-off-Start gegen KOS Celovec

Werbung

Güssing/Jennersdorf Blackbirds Jetzt wird es in der 2. Basketball-Bundesliga so richtig heiß! Am kommenden Wochenende gehen die ersten Spiele der Play-off-Viertelfinals über die Bühne. Und da wirken freilich auch die Blackbirds mit.

Die Basketballer aus Güssing und Jennersdorf beendeten ihre Grunddurchgangs-Serie im Osten auf Platz zwei – zum Abschluss gab es am vergangenen Freitag einen 61:54-Sieg gegen die Basket Flames – und treffen somit auf den Dritten aus dem Westen, das ist KOS Celovec. Das erste Duell geht am Samstag, ab 18 Uhr, im Aktivpark über die Bühne. Die Blackbirds haben als besser klassiertes Team Heimvorteil, die Serie wird im Best-of-three-Modus ausgespielt – mit zwei Siegen wäre man also weiter. Headcoach Daniel Müllner vor dem Play-off-Start: „Wir sind alle glücklich, dass es jetzt damit losgeht.“ In Klagenfurt erwartet er ein sehr offensivstarkes Team. „Wir brauchen sicher eine Top-Leistung, defensiv machen wir unseren Job eigentlich immer stark, selbst müssen wir vorne noch mit mehr Selbstvertrauen auftreten.“ Bisher gab es zwei Saisonduelle gegen KOS, beide gewannen die Güssinger – sicher kein schlechtes Omen.

Gegen die Basket Flames einiges ausprobiert

Auch die Generalprobe gegen die Basket Flames lief gut, was sich im Ergebnis zwar nicht so widerspiegelt, „wir haben aber viel rotiert und probiert“, war Müllners Blick schon beim Play-off. Personaltechnisch sollten bis auf Jakob Ernst und den fraglichen Thomas Linzer im ersten Duell gegen KOS alle dabei sein. Die weiteren Viertelfinale bestreiten Mistelbach und Wörthersee, Salzburg und Mattersburg sowie die Raiders Tirol und Deutsch Wagram.