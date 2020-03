Oberste Prämisse sei es, die jeweilige Situation sachlich zu bewerten, unaufgeregt zu handeln und umsichtige Entscheidungen zu treffen. Hier habe man sich vom Österreichischen Fußball-Bund abwärts auf folgende Vorgehensweise in Bezug auf den Spielbetrieb geeinigt.

Nachwuchsbewerbe

„Der Nachwuchsspielbetrieb wird im Einklang mit den behördlichen Auflagen fortgeführt. Sollten Schulschließungen erfolgen, wird der gesamte Nachwuchsspielbetrieb ausgesetzt. Dies gilt dann für Nachwuchsmeisterschaften sowie für alle über den ÖFB abgewickelten bzw. besetzten Nachwuchsspiele. Die Durchführung von Trainingseinheiten obliegt den Vereinen.“

Erwachsenenbewerbe

„Die Erwachsenenbewerbe werden ebenso im Einklang mit den behördlichen Auflagen fortgeführt. Es gilt die behördliche Obergrenze von 500 Personen, deren genaue Ausformulierung gemäß Erlass abzuwarten ist.“

„Die Verantwortung liegt bei den Vereinen" BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt

BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt stellt auch klar: „Die Verantwortung liegt bei den Vereinen, Absagen sind von Verbandsseite her nicht vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind die Vorgaben klar. Wenn mehr als die vorgeschriebenen 500 Personen am Sportplatz zu erwarten sind, muss man sich als Verein an die Behörde wenden. Diese kann dann das Spiel absagen – und diese Entscheidung wiederum ist von uns als BFV aus zu akzeptieren.“

In vielen Fällen seien im burgenländischen Unterhaus inklusive Spieler, Betreuer und Funktionäre ohnehin weit weniger als 500 Personen anwesend. In Absprache mit der Behörde obliege es aber auch den Klubs selbst (falls doch mehr Fans erwartet werden), gegebenenfalls eben nicht mehr Personen als erlaubt zuzulassen und ein Match dann trotzdem durchzuführen.

Weitere aktuelle Entwicklungen seien freilich abzuwarten, hier werde man die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten.