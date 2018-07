Das Losglück brachte Burgenlands Mannschaften aus dem Amateurbetrieb im Zuge der Auslosung für die 1. Hauptrunde gleich drei Spiele gegen Bundesliga-Klubs. Neusiedl/See empfängt am Freitag (20. Juli) die Admira, BFV-Cupsieger Siegendorf trifft tags darauf auf Titelverteidiger Sturm Graz und Parndorf empfängt dann am Sonntag Altach. Weil Burgenlandligist Siegendorf als eines der TV-Livespiele ausgewählt wurde, wird nun notwendigerweise im Parndorfer Heidebodenstadion gekickt – also an jenem Ort, wo auch der SC/ESV Parndorf spielt und der auch vom SC Neusiedl und auch von Bruck/Leitha als Ausweichstadion für den Fall der Fälle (eben ein Match mit einer TV-Liveübertragung) genannt wurde.

Obmann und BFV-Präsident Gerhard Milletich: „Das zeigt natürlich, dass unsere geschaffene Infrastruktur hier Sinn macht, wenn gleich drei Vereine nennen. Darüber bin ich als Fußballverbandspräsident froh.“

Offizieller Veranstalter ist Siegendorf

Nun gelte es aber, den Verantwortlichen des ASV Siegendorf das genaue Organisations-Prozedere näherzubringen. Parndorf betreibt die Kantine und stellt das Stadion zur Verfügung, offizieller Veranstalter ist aber Siegendorf. Dort freut(e) man sich natürlich über den zugelosten Gegner Sturm Graz. Trainer Michael Porics: „Das ist ein Traumlos für uns und nach Rapid der Glücksgriff schlechthin. Organisatorisch sind aber noch einige Dinge zu klären.“

Was, erklärt Sektionsleiter Harald Mayer: „Hauptsächlich geht es da um die Sicherheitsvorkehrungen wie Security, Polizei, Feuerwehr, Rettung und dann dazu die Besetzung der Kassiere und den Platzsprecher. Parndorf-Präsident Gerhard Milletich hilft uns aber, wo er kann. Wir stehen dauernd in engem Kontakt.“

Schließlich ist das hier keine alltägliche Meisterschaftspartie. Die ASV-Crew erwartet schließlich an die 2000 Fans. Zudem werden auch Fanbusse vom ASV Siegendorf zum Heidebodenstadion organisiert – die Anmeldung ist über die Vereinshomepage möglich.