Das Nachwuchsteam 2019 kann eine eigene Mannschaft, eine eigene Trainingsgruppe oder auch die gesamte Nachwuchsabteilung eines Vereins sein.

Als Preis wartet ein Kurz-Trainingslager

Auch der Nachwuchs ist uns bei der BVZ-Sportlerwahl ein großes Anliegen. Hier können Sie zwar keine einzelnen Kinder, aber dafür ganze Nachwuchsteams wählen – um auch das Gemeinsame im Sport zu betonen. Gewählt werden können Mannschaften oder auch diverse Trainingsgruppen. Gekürt werden bei der Siegerehrung dann die Bezirkssieger sowie natürlich auch jenes Nachwuchsteam, das landesweit die meisten Stimmen abgeräumt hat, also entweder Landes- oder gar Gesamtsieger der Wahl wird. Dieses Team darf sich auch über einen speziellen Preis freuen: ein Kurz-Trainingslager im Sport-Hotel von Günter Kurz in Oberpullendorf, das der Tennisverbands-Präsident zur Verfügung stellt. Also: fleißig abstimmen und so dem besten Nachwuchsteam eine schöne Zeit als Belohnung sichern.

Ihr könnt eure Stimmen bis abgeben.

Gewählt werden kann auch per Stimmzettel in der Zeitung.