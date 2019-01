Unglaubliche 705.632 abgegebene Stimmen sorgten im Vorjahr dafür, dass die 15. BVZ-Sportlerwahl die erfolgreichste der Geschichte wurde. Jetzt erfolgt der Startschuss für die 16. Auflage der so beliebten Wahl. Ob es einen neuen Allzeitrekord geben wird? Abwarten! Burgenlands Sportfamilie ist ein solches Husarenstück auf jeden Fall zuzutrauen. Fakt ist, dass die Karten wie jedes Mal neu gemischt werden und Sie einmal mehr in mittlerweile nicht weniger als vier verschiedenen Kategorien fleißig für Ihre Lieblinge abstimmen können. Entweder handschriftlich oder per Online-Voting. Wie immer zählt für den Sieg nicht der sportliche Erfolg, sondern einzig die Sympathie. Ob Profi oder Amateur: Wer die meisten Stimmen hat, gewinnt – so einfach ist das.

Prämiert werden am Ende der Wahl sowohl die jeweiligen Bezirkssieger jeder Kategorie (Sportler, Sportlerin, Gute Seele, Nachwuchsteam), als auch natürlich die landesweit Besten. Wie schon in den vergangenen Jahren bieten wir allen Gewinnern im Zuge einer feierlichen Siegerehrung dann einen besonderen Rahmen. Aber nicht nur das: Jede Stimme ist uns wert, veröffentlicht zu werden.

Bestes Nachwuchsteam: Toller Preis wartet

Alle, die in die Wertung kommen, werden somit in der BVZ auch präsentiert – im Vorjahr waren das nicht weniger als 459 Gewählte, die wir auch abgedruckt haben.

Übrigens: Ein Schmankerl gibt es in diesem Jahr in der Kategorie Nachwuchsteam des Jahres. Jenes Siegerteam bei den Youngsters, das landesweit die meisten Stimmen erhält, darf sich als Hauptpreis über ein Kurztrainingslager (wahlweise im Sport-Hotel Kurz in Oberpullendorf oder im Thermenhotel Kurz in Lutzmannsburg) freuen – dabei wird der Spaß nicht zu kurz kommen. Zur Verfügung gestellt wird der Preis von Burgenlands Tennisverbands-Boss Günter Kurz.