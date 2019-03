Genau sechs Wochen ist es her, dass die diesjährige BVZ-Sportlerwahl startete und Sie, liebe Leserinnen und Leser, seitdem in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Gute Seele und Nachwuchsteam für Ihre Lieblinge abstimmen konnten.

Heute, Mittwoch, wird offiziell der Schlusstag der Wahl eingeläutet. Wer beim fleißigen Stimmzettel-Schreiben aktiv ist, kann die Päckchen/Kartons/Sackerl noch persönlich bis 15 Uhr in der BVZ-Zentrale Eisenstadt abgeben. Am Postweg wiederum zählt das Datum des Stempels (13. März). Wer online abstimmen will, kann das am heutigen Mittwoch freilich ebenfalls noch tun.

Nach dem Auszählen werden Sieger gekürt

Und so geht es weiter: Wenn die letzten Stimmzettel in der Zentrale eingetroffen sind, wird fertig ausgezählt. Sobald die Gewinner feststehen, werden diese kontaktiert – schließlich steht dann die feierliche Siegerehrung am Programm, bei der unter anderem Neo-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die jeweiligen Bezirks- und Landeskaiser auszeichnen wird.

Nicht nur das. Am Mittwoch, 3. April, werden dann natürlich auch die gesamten Ergebnisse der BVZ-Sportlerwahl veröffentlicht. Darin werden Sie neben den Siegern wie gewohnt alle Namen finden, für die abgestimmt wurde.