Einkommenssteuern, Umsatzsteuer, Vertragsgebühren… Die steuerlichen Punkte bei einer Vermietung können ganz schön „kompliziert“ sein.

Manuela Draskovits, Steuerberaterin bei Gneist Consulting Team (GCT), erklärt, was es mit dem Thema Vermietung auf sich hat und was dabei in steuerlicher Hinsicht besonders zu beachten ist.