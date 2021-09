Wie jedes Jahr rückte auch heuer wieder SK Rapid Wien-Legende Andy Marek (links) aus, um für die BVZ das größte Talent des Burgenlands zu suchen. Am Mittwoch der Vorwoche waren die Castings in der Eisenstädter Filiale der Erste Bank, um die größten Talente für das Finale am 24. Oktober im Einkaufszentrum Oberwart zu finden. Bei der Finalshow zeigt der 10-jährige Lorenz Fromwald aus Leithaprodersdorf (1. Reihe, Mitte) seine Gaberl-Künste, Gesangstalent Philip Berto aus Hornstein (rechts, letzte Reihe) und Rapper Robert Figl aus Schützen (letzte Reihe, Mitte) sind ebenfalls dabei.

Kaiser;shutterstock/WR7