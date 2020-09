Brandstätter Singt seit ihrer Kindheit gerne. Die 33-jährige Oberwarterin Daniela Kopfer tritt mit „Vincent“ auf.

Die Oberwarterin betreut Kinder als Sozialpädagogin im SOS Kinderdorf Pinkafeld. Bei der Vorausscheidung in Oberwart schaffte sie es mit „Vincent“ von Sarah Connor ins Finale am Freitag. „Ich singe schon seit meiner Kindheit und habe schon in der Schule in Chören meinen großen Teil beigetragen“, erzählt Daniela Kopfer. Sie meldete sich eigentlich nur zum Spaß an, „ich dachte mir, probieren kann ich es einmal.“ Andi Marek meinte zu ihr, dass sie talentiert sei.

Die Vorbereitung für Freitag war kein Problem. „Geht nicht, gibt´s nicht bei mir“, so die Südburgenländerin, die neben ihrem Job „Soziale Arbeit“ in Krems studiert. Mit ins eo bringt sie zwölf Fans. Ihre Erwartungen sind nicht zu hoch geschraubt. „Alles ist möglich, nichts ist fix. Wenn die Erwartungen nicht so groß sind, dann ist die Enttäuschung nicht so groß.“ Umgekehrt ist es dann natürlich umso schöner, wenn alles klappt.