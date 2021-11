Das größte Talent ist gefunden: Kristina Pucher aus Theresienfeld

So eine knappe Entscheidung hat es bei „Die NÖN sucht das größte Talent“ noch nie gegeben. „Erst- und Zweitplatzierter liegen nur einen Prozentpunkt auseinander“, machte es Moderator Andy Marek am Samstagabend bei der Finalshow in Wieselburg spannend.

Die besten zwölf Talente von insgesamt 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stellten sich der Challenge. 200 Freunde und Familienmitglieder konnten im NV-Forum Messe Wieselburg die Performance der Finalteilnehmer, die aus allen vier Vierteln des Landes kamen, auf der Bühne live mitverfolgen. Alle Teilnehmer waren getestet, es galt die 2G-Regel.

Via Livestream fieberten die Fans auch von zuhause aus mit ihren Kandidaten mit und gaben nach den Auftritten ihr Voting ab. Die Gesamtwertung setzte sich im Finale aus 70 Prozent Fachjury und 30 Prozent Anrufe zusammen. Insgesamt gingen an diesem Abend 15.290 Anrufe ein. „Das Niveau war heuer besonders hoch. Alle Finalkandidaten haben eine Top-Performance abgeliefert“, betonte Marek.

Und dann war es so weit: Als Siegerin der 12. Staffel von „Die NÖN sucht das größte Talent“ ging Kristina Pucher hervor. Die 20-Jährige aus Theresienfeld (Wr. Neustadt-Land) überzeugte mit ihrer Performance des Songs „Warrior“ von Demi Lovato.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne. Alle Teilnehmer waren richtig stark.“ Siegerin Kristina Pucher

Überglücklich durfte Pucher die Siegerprämie über 5.000 Euro aus den Händen von NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger entgegennehmen. „Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, das hätte ich nicht gedacht, denn alle Teilnehmer waren richtig stark. Danke an all jene, die für mich angerufen und gevotet haben“, freute sich die zu Tränen gerührte Siegern. Ihren Gewinn will die Elementarpädagogin erst einmal für eine eigne Wohnung sparen.

Mit nur einem Prozentpunkt Abstand konnte sich der Gaminger Michael Gallistl über den zweiten Platz freuen. Er begeisterte mit seiner Eigenkomposition „Tell you something“. „Es schmerzt schon ein wenig, dass mir nur ein Prozent zum Sieg gefehlt hat, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, hier mitzumachen“, sagte Gallistl. Als Drittbeste der Talenteshow ging Sophie Reishofer aus Mödling hervor. Die 17-jährige BORG-Schülerin sang „Gold von den Sternen“ aus ihrem Lieblingsmusical „Mozart“. Unter die Top-Fünf platzierten sich weiters die 17-Jährige Maria Murlasits aus Berndorf mit ihrer selbst geschriebenen „My Story“ (Platz 4) und die 18-jährige angehende Polizeischülerin aus Gaflenz, Ester Großberger. Sie performte einen Song aus dem Disney-Film Rapunzel.

„Es gibt bei uns keine Verlierer. Ihr alle habt eine Spitzen-Performance abgelegt und Mut bewiesen“ Andy Marek

„Es gibt bei uns keine Verlierer. Ihr alle habt eine Spitzen-Performance abgelegt und Mut bewiesen“, spendete Andy Marek den weiteren Teilnehmern der Show – Lisa-Marie König (Wien), Lena Wieseneder (Oberndorf), Lara Pauser (Strasshof), Vanessa Klein (Oberretzbach), Hanna Zöchbauer und Andrej Krunic (St. Pölten) sowie Vanessa Maitz (Schönkirchen) und Julia Schuster aus Kronberg – tröstende Worte. Dass es auch im kommenden Jahr wieder eine Suche nach dem größten Talent der NÖ geben wird, bestätigte Chefredakteur Walter Fahrnberger: „Die NÖN und Andy Marek sind ein gutes Team, deshalb wird im nächsten Jahr die 13. Staffel stattfinden.“