Aquarium & Glashaus: erstes Album von Marlene Wilfing

Bei „Die NÖN sucht das größte Talent“ steht sie im großen Landesfinale und überzeugte mit ihrem Können nicht nur die Fachjury: Die in Prag lebende Poysdorferin Marlene Wilfing präsentiert unter ihrem Synonym Marley Wildthing am 18. November ihr erstes Album: „Bisher habe ich nur Singles und eine EP herausgebracht“, ist die junge Musikerin stolz auf ihr neues Werk.

Das Album „Glasshouse“ verbindet Bandelemente mit akustischen Sounds und persönlichen Lyrics – Marley selbst nennt ihr Genre „Organic Indiepop“.

Das in Prag aufgenommene Album bekam seinen charakteristischen Sound Ende 2020, als Marley einige Monate intensiv alleine an der Produktion arbeitete. „Daher kommen die Lieder alle trotz dem vollen Sound sehr persönlich rüber“, erzählt die Poysdorferin.

Wenn Marley über die Natur und persönliche Geschichten schreibt, ist sie mal ernst, mal selbstironisch und schafft es, sogar schwierige Themen mit einer gewissen Leichtigkeit zu transportieren.

Das zeigt sie auch in den bereits veröffentlichten Singles „One single Person“, „Soul for Sale“ und „Flow Wild“ und den dazugehörigen Musikvideos. Einmal im Aquarium und Glashaus, dann live in einem früheren Irrenhaus und zuletzt auf einer Müllhalde in Jordanien – Wilfing versteht es, ungewöhnliche und auffällige Werke zu erschaffen, hinter denen auch noch eine starke Botschaft steckt, wie die Zerstörung der Natur oder Kolonialismus.

Stichwort „Größtes Talent“-Finale: Natürlich will sie dort gewinnen und wird dafür Fans mobilisieren. „Aber am liebsten wäre mir, dass meine Musik und das, was ich mache, für sich spricht – ohne dass ich dafür meine ganze Verwandtschaft mitbringe“, lacht die Poysdorferin. Musik zu machen sei immer ein Spagat zwischen selbst anwerben und trotzdem authentisch bleiben.