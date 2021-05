Festivalgründer Gidon Kremer oder Sir András Schiff werden für das 40-jährige Jubiläum des Kammermusikfestes ebenso nach Lockenhaus zurückkehren wie zahlreiche andere Musiker, um gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Nicolas Altstaedt das Jubiläum des weltweit etablierten Kammermusikfestivals zu begehen.

„Das bewährte Covid-19 Sicherheitskonzept aus 2020 wird angepasst an die aktuellen Verordnungen auch im Jubiläumsjahr wieder für ein sicheres Gelingen des Festivals sorgen“, so General-Manager Géza Rhomberg.

Seit mittlerweile 40 Jahren pilgern aus der ganzen Welt Freunde der Kammermusik in den kleinen, beschaulichen Ort im Mittelburgenland, der jedes Jahr für 10 Tage zum Zentrum der internationalen Kammermusikwelt wird. Die New York Times ernannte das Festival zum Europäischen Kulturerbe und kaum jemand von Rang und Namen aus der Welt der Klassik trat in den 40 Jahren des Festivals nicht in Lockenhaus auf und trug somit zu der einmaligen Atmosphäre dieses besonderen Festivals bei.

Künstler der Anfangszeit wie Heinz Holliger oder Tatjana Grindenko spielen zwischen 8. und 17. Juli in Burg und Pfarrkirche Lockenhaus gemeinsam mit den Stars der jungen Generation wie Vilde Frang, Patricia Kopatchinskaja, Barnabás Kelemen, Maximilian Hornung oder Alexander Lonquich und vielen anderen. Mehr Infos unter www.kammermusikfest.at.