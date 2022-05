Geschichte, Kunst und Kultur

Landesmuseum Burgenland

Das Burgenland: Land in Bewegung – Land der Begegnung

8. April bis 23. Dezember 2022

Das Burgenland ist als eines der ältesten Grenzländer Europas durch eine wechselvolle Geschichte geprägt. Im Laufe der Jahrhunderte erfuhr das heutige Burgenland mehrfach Veränderungen. Wanderbewegungen, Ansiedelung verschiedener Volksgruppen, Migration, Flucht und Vertreibung haben die Geschichte des heutigen Burgenlandes geformt.

Bewegung und Migration sind nicht nur ein gegenwärtiges Phänomen, sondern so alt wie die Menschheit selbst. Menschen waren schon immer aus wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen, politischen oder religiösen Gründen freiwillig oder unfreiwillig in Bewegung.

Die neue Dauerausstellung „Land der Bewegung – Land der Begegnung“ zeigt Ausschnitte der langen Geschichte der Zu- und Auswanderung auf dem Gebiet des heutigen Burgenlandes. Sie reichte von den verschiedenen Völkern der Völkerwanderungszeit über die zahlreichen ethnischen Gruppen der Habsburgermonarchie bis hin zur gegenwärtigen globalen Migration. Was die Menschen über Jahrhunderte bewogen hat, hier zu bleiben oder das Land wieder zu verlassen, soll in dieser Ausstellung erzählt werden.

Tradition und Brauchtum

Vom Leben, Arbeiten und Feiern

15. September bis 23. Dezember

Wie sah der Alltag unserer Urgroßeltern im heutigen Burgenland aus? Welche Arbeiten mussten verrichtet werden? Welche Feste feierten die Leute? Was gab es zu essen, welche Kleidung wurde getragen? Die Dauerausstellung befasst sich mit diesen und noch vielen weiteren Fragen zum alltäglichen Leben in der Zeit von etwa 1800 bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Bevölkerung im heutigen Burgenland war vorwiegend bäuerlich geprägt, die Arbeitsabläufe vom Rhythmus der Jahreszeiten bestimmt. Neben der Landwirtschaft spielte das Handwerk eine bedeutende Rolle.

Der zeitliche Bogen der Ausstellung spannt sich von der Geburt über die Kindheit und das Erwachsenenleben bis zum Tod. Im Fokus stehen dabei Bräuche und Traditionen. Vielfach beeinflusste der Glaube diesen Weg, aber auch der Aberglaube war oftmals stark ausgeprägt.

Der zweite Ausstellungsbereich zeigt Bräuche und Feste im Jahresverlauf: Vieles ist uns heute bekannt, manches kennen nur mehr wenige, und vielleicht erfährt der Besucher auch ganz Neues, was früher üblich war.

Landesgalerie Burgenland

50 Jahre Landesgalerie Burgenland

Feri Zotter: Künstler, Initiator, Visionär

29. April bis 19. Juni 2022

Die Kunst der 70er Jahre bedeutete Aufbruch! In diesem Klima entstanden sehr viele Kulturinitiativen, wie etwa die Gründung des Bildhauersymposions St. Margarethen, der Werkstatt Breitenbrunn, der Rabnitztaler Malerwochen, der Kunstkommune Friedrichshof und des Künstlerdorfes Neumarkt an der Raab.

Auch der Ruf nach einem eigenen Ausstellungshaus für die Kunst in Form einer Galerie in der Landeshauptstadt wurde immer lauter und 1972 konnte die Burgenländische Landesgalerie, mit dem ambitionierten Ziel „ein Experiment zu sein, das das Morgen ankündigt“, im Schloss Esterházy eröffnet werden. Zum ersten Leiter der Landesgalerie wurde der aus Neumarkt stammende Künstler Feri Zotter bestellt, der sich schon in den Jahren zuvor um die Gründung des Künstlerdorfes Neumarkt verdient gemacht hat.

Am 26. Mai 1972 wurden die von Architekten Matthias Szauer als Galerie umgestalteten Räumlichkeiten im Schloss Esterházy mit einer Ausstellung von Bildern von Anton Lehmden als Landesgalerie eröffnet. Die Landesgalerie blickt mit der Jubiläumsausstellung auf 50 Jahre Galeriebetrieb zurück und feiert den Geburtstag mit ausgewählten Kunstwerken aus Ausstellungen der vergangenen 50 Jahre.

Feri Zotter: Künstler, Initiator, Visionär

Feri Zotter wurde 1923 als Sohn eines Musikanten und einer Bäuerin in Neumarkt an der Raab geboren. Vom Vater hat er wohl das musische Talent, von der Mutter den Fleiß, die Zähigkeit und die Naturverbundenheit geerbt. Als junger Mann im Krieg schwer verwundet, verschlägt es ihn vorerst in Münchner Künstlerkreise. Dort kommt er zum Entschluss, sich der Kunst zu widmen und beginnt eine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Graz. Anschließend studiert er an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien Mosaik und Dekoration, Druckverfahren und Gobelinweberei und schließt seine Studien erfolgreich als akademischer Maler ab.

Einer seiner Studienkollegen in der Meisterklasse von Professor Franz Herberth war übrigens der Bildhauer Walter Pichler, der sich 1972 auch im Südburgenland ansiedelte. Gemeinsam mit dem Kulturmanager und Denkmalpfleger Alfred Schmeller, Hofrat Johannes Jandrasits und dem Zeichner Eduard Sauerzopf gründete Feri Zotter 1964 den Kulturverein Künstlerdorf Neumarkt an der Raab, der mit Unterstützung des damaligen Kulturlandesrates Fred Sinowatz zu einem Ort wurde, wo Künstler leben, arbeiten und im Rahmen der alljährlichen Sommerakademie unterrichten konnten und der auch noch heute, mehr als fünf Jahrzehnte später, höchst lebendig ist und Kunstschaffende aus aller Welt anzieht.

Feri Zotter war ein eifriger Kulturtreibender, sei es als Leiter des Kulturvereines in Neumarkt an der Raab (Er war laut Gottfried Pröll Kommandant der „Kulturschlacht an der Raab“, Alfred Schmeller ihr Stratege.), als Mitglied des „Neuen Hagenbundens“ oder als Obmann der Künstlergruppe Burgenland (er folgte Rudolf Klaudus nach). Feri Zotter zeigte in seiner Heimatgemeinde so großes Geschick als Kulturmanager, dass er auch zum ersten Direktor der 1972 ins Leben gerufenen Landesgalerie Burgenland avancierte. 1974 wurde ihm der Berufstitel Professor verliehen. Diesen Berufungen ist es auch geschuldet, dass er als Künstler zusehends in Vergessenheit gerät. Fred Sinowatz beschrieb ihn einst als „Still, aber anspruchsvoll. Zurückhaltend, aber voller Pläne. Bescheiden, aber in seinen Träumen ausgreifend.“ Feri Zotter war ein typischer Burgenländer. Ein Wanderarbeiter. Pendler zwischen Wien, seinem Heimatdorf Neumarkt an der Raab und dem Standort der Landesgalerie Eisenstadt. Auch als Künstler war er ständig unterwegs.

„Er experimentiert unablässig, im Aquarell wie im Ölbild, in der Collage wie in der Zeichnung oder im Gobelin – alle diese Techniken zeichnet ein subtiles, fein tönendes, musikalisches Suchen nach eigenen Formen und Werten aus.“ (Alfred Schmeller) Zotter hatte sich als Künstler also dem Experiment verschrieben, dem ständigen Wandel, der vor dem Erstarren in einer erfolgreichen Technik, in einem sich gut verkaufenden Muster bewahrt. Als Wesensmerkmale seiner Kunst erkennt man seine Naturverbundenheit, man spürt Zartheit, Feinfühligkeit und Musikalität, und nicht zuletzt sieht man – besonders vor seinen Ölbildern und Gobelins – seine Ästhetik in ausgewogenen Farb- und Formkompositionen. Am 22. Feber 1987 verstarb Feri Zotter und das Burgenland hat einen großen Künstler, Kulturmanager und Visionär verloren. Im Rahmen der Jubiläumsausstellung „50 Jahre Landesgalerie Burgenland“ wird dem Künstler Feri Zotter eine Sonderausstellung gewidmet.

Klaus Ludwig Kerstinger

Spieglein, Spieglein

1. Juli bis 18. September 2022

Klaus Ludwig Kerstinger wurde 1976 in Eisenstadt geboren. Er erhielt seine künstlerische Ausbildung auf der Kunstakademie in Wien bei Friedensreich Hundertwasser und Hubert Schmalix. Der Künstler lebt und arbeitet in Oberösterreich, Wien und im Burgenland. In seinen Werken geht es um die persönliche Weltsicht. Seine Arbeiten sind eine Reaktion auf die schnelllebige, oft nicht fassbare Gegenwart unserer Zeit, wie er selbst seine Kunst beschreibt. So werden laut ihm Realitäten entfremdet, neu codiert und Parallelwelten entstehen; Raum und Zeit verschieben sich.

„Ich bin Künstler – Kommunikator – Beobachter. Ich zeichne, male und forme mittels Objekte meine Lebenswelt. Wie ein Seismograph nähere ich mich meinen Träumen, Vorstellungen und Ideen. Ich erzähle: Meine Beobachtungen sind Geschichten aus der persönlichen Alltagswelt – gekoppelt mit dem Weltpolitischen - oft im Spannungsfeld zwischen der Welt von Erwachsenen und der Sicht der Kinder und ihrer Beziehung zur Welt. Das Thema Menschsein spielt in meiner Kunst eine wesentliche Rolle. Zwischenmenschliche Gefühle, Sehnsüchte, Ängste und Träume werden beschrieben, Widersprüchlichkeiten und Konflikte bewusst platziert. Oftmals werden Tiere und Symbole drapiert - neue Bedeutungszusammenhänge gezeichnet. Ein Erinnerungsparcours, eine Zeitreise im ständigen Duell mit dem Heute wird arrangiert und mündet in – Spieglein, Spieglein…!!“

Mit seinen ausdrucksstarken Werken ist Klaus Ludwig Kerstinger österreichweit auf Ausstellungen präsent, international führten ihn seine Wege bislang nach Italien, Deutschland und Serbien.